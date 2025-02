Motogp, test Sepang: Martin bruttissima caduta, il campione del mondo in ospedale

Il pilota dell'Aprilia è caduto due volte nella sessione mattutina e ha riportato lesioni al piede sinistro e alla mano destra, Quartararo vola

Partenza col botto per i test di Sepang di Motogp: il campione del mondo di Jorge Martin (Aprilia RS-GP) è stato trasportato all’ospedale Aurelius di Nilai dopo essere stato vittima di una seconda caduta alla curva 2 durante il primo giorno di test dell’International Riders’ Teams Association.

Due cadute per Martin

Martín è stato vittima di una prima caduta alla prima curva, cosa che non gli ha impedito di proseguire la giornata ma poco dopo è stato vittima di un secondo incidente alla curva 2, in cui ha riportato lesioni al piede sinistro e alla mano destra. Dopo essere passato per la clinica del circuito, è stato deciso di trasferirlo all’ospedale Aurelius di Nilai per un controllo medico completo. Il sito web del campionato mondiale, motogp.com, ha pubblicato un video del secondo incidente che mostra il forte impatto del madrileno contro il terreno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che paura per il campione del mondo

Si vede Martin che rimane addirittura sdraiato a terra per qualche secondo tra urla dolore ed è per questo che il suo team ha deciso di portarlo in ospedale. Nel corso della sessione mattutina sono caduti anche Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio (che rientra dopo aver saltato le ultime gare del 2024) e Ai Ogura.

Caduta anche per Fernandez, dovrà operarsi

Il primo ad avere avuto un incidente è stato Raul Fernandez che ha subito una frattura al metacarpo della mano sinistra. Il pilota della Trackhouse era già caduto il primo giorno dello scorso anno e ha saltato il resto della preseason. Dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e, quindi, salterà il resto dei test pre-stagionali di Sepang e Burinam (12-13 febbraio). Vedremo se riuscirà ad arrivare al GP di Thailandia (1-2 marzo).

Dopo la sessione mattutina Fabio Quartararo guida la prima giornata di test davanti ad Álex Márquez (+0.710), Fermín Aldeguer (+0.8), Franco Morbidello (+0.834) e Jack Miller (+0.869). Marc Márquez, attesissimo al debutto con il team Ducati, è 13mo, a oltre 1,5 secondi dal tempo di Fabio Quartararo.