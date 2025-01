MotoGP, test Sepang: aspettando Bagnaia e Marquez prove di Mondiale. Uccio Salucci chiama Rossi per battere Marc

Inizio soft della stagione 2025 del Mondiale MotoGP con i test Shakedown di Sepang, in pista tester e rookie, ci sono pure Pedrosa e Dovizioso. Della Ktm il miglior tempo aspettando Marquez, Martin e Bagnaia. Intanto Uccio Salucci chiama Valentino Rossi al capezzale di Pecco

Prove tecniche di Mondiale MotoGP 2025. In Malesia è di fatti cominciata la stagione del Motomondiale. Prima giornata di test sulla pista di Sepang. Ma non per tutti. Tre giorni fino a domenica per i test, collaudatori e rookie per fare lo shakedown delle moto in vista dei test ufficiali della prossima settimana quando si comincerà a fare sul serio con i titolari. Da Marquez a Bagnaia passando per Martin per ora lasciano spazio ai vari Espargaro, Pol il più veloce nel day 1 ma anche a qualche vecchia lenza come Dani Pedrosa, Michele Pirro e Andrea Dovizioso.

Intanto proprio Marc Marquez e Francesco Bagnaia stanno affilando le armi per la lotta al titolo che sarà, a detta di tutti, affare a due in casa Ducati ufficiale. A proposito, Uccio Salucci, team managere del Team VR46, che quest’anno avrà una GP25 affidata a Di Giannantonio, ha chiamato parlato di quanto la presenza di Valentino Rossi potrà essere di aiuto psicologico a Pecco nel trash talking con lo spagnolo.

Test Sepang, day 1: buone notizie Ktm, Pol Espargaro vola

Una piccola soddisfazione per la traballante Ktm. La casa austriaca in piena crisi ma che ha appena presentato le nuove moto e rinnovato la fiducia e il pieno sostegno al progetto MotoGP ha fatto segnare il miglior tempo nei test Shakedown di Sepang riservato a rookie, collaudatori e team dotati delle cosiddette “concessioni” per recuperare il gap dai migliori in griglia.

Lo spagnolo Pol Espargaró, tester KTM, è stato il più veloce in 1:59.691 sulla pista malese. Ha preceduto il rookie Ai Ogura, in sella all’Aprilia Trackhouse, terzo Nakagami (collaudatore Honda che è tra coloro che beneficiano delle “concessioni”). Quindi Aldeguer sulla Ducati GP24 che parteciperà al Mondiale MotoGP tra i due veterani Dani Pedrosa su Ktm e Andrea Dovizioso 6° su Yamaha, poi Pirro con Ducati e Savadori

I tempi della prima giornata di dello shakedown test di Sepang

Pos Pilota Moto Tempo 1 Pol Espargaro KTM 1’59”691 2 Ai Ogura Aprilia 1’59”862 3 Takaaki Nakagami Honda 1’59”888 4 Dani Pedrosa KTM 1’59”926 5 Fermin Aldeguer Ducati 2’00”053 6 Andrea Dovizioso Yamaha 2’00”881 7 Augusto Fernandez Yamaha 2’01”207 8 Michele Pirro Ducati 2’01”383 9 Lorenzo Savadori Aprilia 2’03”782

Duello Marquez-Bagnaia, Uccio chiama Valentino Rossi

Ultimi giorni di vacanza, si fa per dire, per i big della MotoGP. La settimana prossima, dal 5 al 7 febbraio, sono in programma i primi test ufficiali nei quali scenderanno in pista per la prima volta tutti i piloti ufficiali, sempre sul circuito di Sepang. Sarà la prima sfida incrociata tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale GP25 ma anche la prima volta di Jorge Martin con il numero 1 sull’Aprilia.

Proprio sulla battaglia interna nel box Prima Ducati tra Marquez e Bagnaia che quasi sicuramente porterà al titolo ha detto la sua Uccio Salucci, team manager del Team VR46 che quest’anno di fatto prende il posto di Pramac ed avrà una Ducati GP25 da destinare a Fabio Di Giannantonio. Ma Uccio è grande amico di Valentino Rossi ed è proprio il “Dottore” a chiamare in causa per supportare quanto più possibile il suo team ma anche Pecco nella lotta al mondiale.

“Per me ci sono corridori forti e corridori molto forti. Pecco è uno di questi ultimi, ha qualcosa in più. Più Vale sarà presente, più aiuterà Pecco. Bagnaia ha già dimostrato di essere molto forte psicologicamente, ha carattere. Se continua così, non sarà facile nemmeno per Marc Marquez batterlo”.

