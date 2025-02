MotoGP, test Sepang con Bagnaia, Marquez e Martin, si fa sul serio. Ducati da paura: "Abbiamo assi nella manica"

Via alla stagione 2025 del Mondiale MotoGP con i test ufficiali di Sepang, in pista tutti i big da Bagnaia a Marc Marquez insieme in Ducati a Jorge Martin con l'1 sull'Aprilia. Intanto il tester Michele Pirro spaventa gli avversari

Conto alla rovescia agli sgoccioli. Ancora poche ore e poi la MotoGP aprirà le danze. Nel vero senso della parola. Dopo l’antipasto dello “Shakedown” dello scorso fine settimana, si fa finalmente sul serio. Dal 5 al 7 febbraio, si torna a girare a Sepang, in Malesia ma con i primi test ufficiali della stagione 2025. Non più teste e collaudatori bensì piloti titolari. Per la prima volta quest’anno Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Jorge Martin e il resto della truppa si affronteranno in pista.

Sarà la prima cartina tornasole in vista del Mondiale che si aprirà in Thailandia tra un mese. La Ducati già favorita avverte tutti gli avversari con le parole di Michele Pirro che ha provato la GP25: “Abbiamo ancora delle carte per migliorare la moto”.

Primo test MotoGP, tutti in pista a Sepang

Fuori i secondi! Dopo aver scaldato pista e moto la scorsa settimana con le primissime prove riservate a tester, rookie e collaudatori con qualche eccezione dovuto alle fatidiche “concessioni” di cui usufruiscono Honda e Yamaha per recuperare il terreno perduto, ora finalmente si fa sul serio.

Da mercoledì 5 a venerdì 7 febbraio tutti i piloti scenderanno in pista, nuovamente sulla pista di Sepang in Malesia per provare le nuove moto in vista della Mondiale MotoGP 2025 che partirà nel week end di fine marzo-inizio febbraio in Thailandia. Le sessioni inizieranno alle 3 del mattino (orario italiano) e termineranno alle 11

Primo confronto tra Bagnaia, Marquez e Martin

Dunque è arrivato finalmente il momento tanto atteso di vedere all’opera i big della MotoGP. Che per la prima volta incroceranno le traiettoria in questo 2025. L’ultima volta era stata a Barcellona per la prima e unica giornata di test subito dopo la fine del Motomondiale ’24. Ma erano tutti su moto vecchio con solo alcune modifiche. Questa volta invece i vari Bagnaia, Marquez e Martin sono pronti a girare insieme ai loro colleghi sulle moto nuove in configurazione ’25.

Sarà quindi l’occasione per vedere per la prima volta quest’anno Marc Marquez e Pecco Bagnaia insieme di rosso vestiti con la Ducati GP25, la nuova Desmosedici che sarà a disposizione anche di Fabio Di Giannantonio alla “prima” da ufficiale per il Team VR46 che ha ereditato lo status dalla Pramac, e ancora come non pensare alla tabella numero 1 sul cupolino dell’Aprilia di Jorge Martin e la curiosità intorno alla competitività delle Ktm di Pedro Acosta ed Enea Bastianini nonostante la crisi che sta vivendo la casa austriaca.

Ducati, Pirro spaventa gli avversari

Unico finora ad aver provato la GP25 è il collaudatore Michele Pirro. Lo storico tester Ducati non si è sbilanciato in attesa del giudizio di Marc Marquez e Pecco Bagnaia ma ha sottolineato la bontà del progetto in continuità col recente passato vincente e dominante in MotoGP, anzi ha lanciato l’allarme per gli avversari

“Migliorare la moto non è semplice, perché partiamo da una base veramente buona, ma ci proviamo. C’è una nuova carena e ci sono anche altri particolari. Speriamo di fare un piccolo passo avanti per i piloti ufficiali, anche se, ripeto, non è facile. Ma abbiamo qualche carta da giocarci” le parole di Pirro a GpOne.

La Ducati in Malesia ha fatto debuttare una carena nera carbonio completamente nuova che estremizza alcuni concetti aerodinamici visti sulla moto dello scorso anno.

Calendario test MotoGP

Test ufficiali di Sepang : dal 5 al 7 febbraio

: Test ufficiali di Buriram : 12 e 13 febbraio

: Gp Thailandia a Buriram: dal 28 febbraio al 2 marzo

Test ufficiali MotoGP a Sepagn: entry list