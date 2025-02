Valentino Rossi da sogno alla 12 Ore di Bathurst, secondo posto ma il Dottore mugugna: "Ho sbagliato"

Valentino Rossi inizia alla grande il nuovo anno in pista con il il secondo posto conquistato alla 12h di Bathurst valida per il primo round dell’Intercontinental GT Challenge. "E' stato fantastico, peccato per quell'errore"

Non poteva cominciare meglio il 2025 per Valentino Rossi. La leggenda della MotoGP ha centrato il secondo posto alla 12 Ore di Bathurst valida per il primo round dell’Intercontinental GT Challenge. Un podio alla piazza d’onore che poteva anche essere migliorato senza un drive through che ha costretto l’equipaggio della BMW del team WRT di Vale ad una rimonta nella seconda parte della gara ad opera dello svizzero Raffaele Marciello. Penalità di cui un inappuntabile Dottore si è preso la responsabilità.

Valentino Rossi secondo alla 12h di Bathurst: che inizio di 2025

Arrivano dalla lontana Australia il buongiorno e la buona domenica per l’Italia del Motorsport. A portarli il solito e intramontabile Valentino Rossi. Il campionissimo della MotoGP si sta “riciclando” (mai termine fu più improprio) sulle quattro ruote e lo sta facendo con ottimi risultati. Il suo 2025 inizia alla grande con il secondo posto conquistato alla 12h di Bathurst valida per il primo round dell’Intercontinental GT Challenge.

Dominio quasi totale da parte del WRT con le due BMW #32 e #46, proprio quella del Dottore in testa per la prima metà di gara grazie proprio al ritmo impresso nei primi stint da Rossi. A vincere sono stati Sheldon van der Linde/Kelvin van der Linde/Augusto Farfus davanti ai compagni di squadra Valentino Rossi/Charles Weerts/Raffaele Marciello. Un successo storico per il marchio bavarese alla prima affermazione della propria storia con le GT3 dopo anni di tentativi falliti.

Podio completato dalla Mercedes (Jules Gounon/Kenny Habul/Luca Stolz) che esce sconfitta e ridimensionata dal confronto tutto in salsa tedesca. Quarto posto per Arise Racing GT Ferrari che si consola con la vittoria nella categoria PRO Am Cup grazie all’ottimo lavoro di Brad Schumacher/Elliott Schutte/Alessio Rovera/Janox Evans.

Rossi gioia e ammissione: “Fantastico podio ma penalità colpa mia”

Rossi esulta ma non si tira indietro dalle sue responsabilità: “Questo podio è un modo fantastico per iniziare la stagione – le parole del Dottore riportate da GPOne.com – L’intero weekend è stato fantastico, perché siamo stati sempre forti e competitivi. Siamo stati in grado di lottare con la vettura gemella fino a quando, purtroppo, ho commesso un errore e abbiamo dovuto scontare una penalità di drive-through. A quel punto ho pensato che la lotta per il podio fosse finita, ma siamo riusciti a rimontare con un ottimo ritmo. Il passaggio di Raffaele contro Jules Gounon è stato molto divertente da vedere. Sono molto contento del risultato”.