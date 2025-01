MotoGP, il team VR46 omaggia... Valentino Rossi. L'occasione di Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 si presenta a Jakarta nella sua veste, per la prima volta, di team supportato ufficialmente da Ducati. Presenti i piloti Di Giannantonio e Morbidelli, le novità che omaggiano Valentino Rossi

L’universo Ducati impegnato in MotoGP si è svelato oggi a Jakarta con l’altro team supportato dalla casa di Borgo Panigale, ovvero Pertamina Enduro VR46. E che può vantare la possibilità di schierare in griglia la terza Desmosedici GP25, oltre alle due del team ufficiale che utilizzeranno Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Il tutto in un trionfo di giallo e di richiami al fondatore di VR46: ça va sans dire, Valentino Rossi.

La responsabilità di Di Giannantonio con la GP25 ufficiale

La squadra affronterà quindi la stagione 2025 da team factory supported Ducati. E ovviamente l’asticella degli obiettivi si alzerà di conseguenza. A Fabio Di Giannantonio, approdato in VR46 lo scorso anno, è stata affidata la GP25: da grandi poteri grandi responsabilità, come quella di contribuire allo sviluppo della moto.

Il pilota romano è reduce da una stagione 2024 chiusa al decimo posto del motomondiale, dopo aver saltato gli ultimi due appuntamenti per sottoporsi ad un necessario intervento alla spalla (“La mobilità è quasi completa, manca ancora un po’ di forza ma mi sento in generale molto bene“, ha spiegato in una intervista concessa a Motorsport.com).

“Il confronto con Bagnaia e Marquez? Qualcosa di bellissimo”

E sull’impegno richiesto dal pilotare una moto ufficiale nella sua ultima versione, ha dichiarato: “La devi un po’ capire, sviluppare e prendere la via giusta. Sarà un po’ un approccio nuovo alle gare, però l’obiettivo ovviamente è quello di fare molto bene. Abbiamo uno dei pacchetti migliori, se non il migliore delle griglia, quindi sarà importantissimo essere veloci, prendere più dati possibile dai due piloti factory e quindi cercare di essere più vicini possibile a Pecco e Marc“, ha concluso Di Giannantonio parlando sempre con Motorsport.com.

“Sarà un salto enorme – ha proseguito – soprattutto perché avrò il materiale ufficiale e tutte le ultime evoluzioni, quindi sarà uno step veramente grande. L’anno scorso siamo stati molto efficaci con la GP23. Non siamo stati i più efficaci, ma comunque lo siamo stati molto. Quest’anno mi aspetto di provare ad essere tra i migliori, se non il migliore con questa moto. Il confronto con Bagnaia e Marquez? È bellissimo, perché vuol dire che posso imparare dai migliori”.

Morbidelli, il nuovo arrivato in cerca di riscatto

Al fianco del romano approda in VR46 il nuovo entrato, Franco Morbidelli. Che per la verità è una vecchia conoscenza della galassia Rossi, essendo un prodotto del vivaio della VR46 Riders Academy. Ma per la prima volta correrà per la squadra vera e propria nella MotoGP, per una stagione che dovrà rilanciare la sua figura di pilota, condizionata dagli infortuni che hanno pesato sulle prestazioni delle ultime stagioni. Morbidelli affronterà il mondiale in sella alla GP24.

Il giallo fluo che omaggia Valentino Rossi (e non solo)

Parlavamo dell’aspetto particolare delle Ducati del team e delle grafiche della scuderia, svelate assieme ai piloti e agli obiettivi di stagione nella presentazione a Jakarta. La livrea partorita dall’immaginifica mente di Aldo Drudi, infatti, presenta una campitura giallo fluo che richiama il pantone che ha accompagnato la carriera di Rossi. Questo colore è interrotto dagli inserti in rosso, gamma cromatica dello sponsor principale Pertamina, in bianco e in azzurro, sempre per questioni di sponsorizzazione.

Presenti anche degli easter egg, come i simboli stilizzati e quasi nascosti del sole e della luna anch’essi cari al Dottore e apparsi eccezionalmente in una sola occasione nella passata stagione, per la livrea storica delle moto in gara a Silverstone. Altro omaggio nei numeri di gara: il 49 di Di Giannantonio e il 21 di Morbidelli hanno come sfondo il 46 di Rossi.

“La veste grafica è molto simile a quella dell’anno scorso, ma al tempo stesso è arricchita da alcuni nuovi dettagli che per me sono molto speciali. Spero che piaccia a tutti i nostri tifosi quanto piace a me”, ha dichiarato il pluricampione MotoGP.