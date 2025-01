MotoGP, ecco l'Aprilia RS-GP25 e Martin sfida Ducati: "Corro col numero 1". Jorge ignora Dall'Igna

L'Aprilia ha tolto i veli alla nuova moto che proverà a battere lo strapotere della Ducati nel prossimo Mondiale MotoGP. Jorge Martin e Marco Bezzecchi sono carichi. Martinator non ha risposto per ora alle parole di Gigi Dall'Igna

La sfida è lanciata e l’annuncio è di quelli attesi: “Correrò con il numero 1 sulla carena, l’ho sognato, me lo sono guadagnato”. Così il campione del mondo Jorge Martin nel giorno in cui l’Aprilia ha tolto il veli alla nuova RS-GP25 la moto con cui lo spagnolo cercherà in tutti i modi di difendere il titolo conquistato un paio di mesi fa con la Ducati. Grande entusiasmo durante la presentazione con la presenza dell’altro pilota Marco Bezzecchi e tutto i vertici di Noale a cominciare dal ceo Massimo Rivola ma anche l’ambassador Max Biaggi e poi Fabiano Sterlacchini, nuovo direttore tecnico, e Paolo Bonora, team manager.

Nessun riferimento da parte di Jorge Martin, almeno in questa giornata tutta a tinte Aprilia alle ultime dichiarazioni di Gigi Dall’Igna che ha detto che allo spagnolo è stato preferito Marc Marquez a causa della sua richiesta economica molto alta.

Presentata la nuova Aprilia RS-GP25

Sarà l’anno della svolta in casa Aprilia. Non potrebbe essere altrimenti visto l’investimento per prendere e portare a Noale il campione del mondo in carica Jorge Martin. A Milano sono stati tolti i veli alla nuova Aprlia RS-GP25. Uno step in avanti assicurano da Noale rispetto alla moto dello scorso anno che dovrebbe garantire a Martinator e Bezzecchi una moto con maggiore agilità, più guidabile, con maggiore efficienza aerodinamica.

La carica di Jorge Martin che annuncia: “Lascio l’89, mi prendo l’1”

C’era grande attesa per la scelta di Martin sul numero da mettere in carena. Ma lo spagnolo ha deciso alla fine di accantonare la sua storica tabella 89 che l’ha accompagnato in tutta la trafila della carriera sin dalle serie minori per prendersi il numero 1: “Ho lottato tutta la mia vita per raggiungerlo. Nel numero 1 ho inserito anche l’89 e le due stelle che rappresentano i due mondiali”.

Sulla nuova avventura, pur senza mai nominare la sua ex moto, Ducati, Martinator è sicuro delle della sfida difficile contro lo strapotere degli ultimi anni della moto di Borgo Panigale ma è carico: “Mi sento parte di questa famiglia, è stato bellissimo visitare la sede di Noale, sentire la forza che mi hanno dato queste persone. La moto è bella, la tuta anche, sarà anche veloce, non vedo l’ora di mettermi alla guida”.

Martin non risponde a Dall’Igna: “Jorge ha chiesto troppi soldi”

In un contesto del genere, almeno sul palco della presentazione nessun accenno alla Ducati e ovviamente nemmeno alle parole di Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse sull’addio a Martin e la preferenza caduta su Marquez per il team Factory: “Non siamo stati in grado di dare i soldi che Jorge ci aveva chiesto. Dal punto di vista delle prestazioni, questo è quello che ho sempre detto, sono convinto che Marc sia migliore di Martin. Questa è la realtà o forse è solo la mia opinione”.

Nuova Aprilia: Rivola, Biaggi e Bezzecchi carichi

Grande entusiasmo e non potrebbe essere altrimenti in casa Aprilia per la presentazione della nuova Aprilia RS-GP25. A fare gli onori di casa l’uomo Aprilia per eccellenza, Max Biaggi: “E’ il team più forte che abbiamo mai avuto in MotoGP. Non vedo l’ora, abbiamo due grandi piloti, uno giovane e talentuoso Bezzecchi, l’altro campione del mondo, Martin, mi auguro possa ripetersi con noi”.

Il gran capo Aprilia, Massimo Rivola è convinto di farcela: “L’obiettivo è vincere e dobbiamo spingere al massimo per farlo. Voglio vedere a Sepang la moto e la nostra nuova coppia di piloti. Abbiamo cambiato tanto, per una nuova sfida”. Dopo una stagione opaca lo scorso anno vuole ritornare agli standard del 2023 Marco Bezzecchi che sarà compagno di Martin: “Farò del mio meglio per stargli vicini e magari batterlo. Sono contento dell’accoglienza della famiglia Aprilia. Con Jorge il rapporto è ottimo, abbiamo avuto delle tensioni ma sono passati degli anni, ora siamo più maturi. Priorità è Aprilia”.