MotoGP: "Bagnaia distrutto da Marquez", Pecco senza scampo e Tardozzi lo bacchetta. A Jerez torna Aleix Espargaro

L'ex campione Superbike, Neil Hodgson sottolinea la superiorità di Marc Marquez nei confronti di Bagnaia e pure Tardozzi di nuovo tira le orecchie a Pecco: "Non sa adattarsi". Intanto nel GP di Spagna torna a correre Aleix Espargaro

Sette vittorie su otto gare sin qui disputate, tra Sprint e GP, sono una cartina tornasole importante degli equilibri del Mondiale MotoGP. Pende tutto a favore di Marc Marquez autentico dominatore di questa prima parte di stagione. Eppure Bagnaia sta facendo tutto per difendersi. Il che significa in questo momento fare podi e punti sperando di rovesciare i risultati quanto prima. I primi a non esserne convinti però, pare siano gli stessi vertici Ducati, da Gigi Dall’Igna a Davide Tardozzi che non hanno mai perso l’occasione di sottolineare la superiorità dello spagnolo pur lodando le capacità di Pecco. Ora ci si mette anche un ex campione, Neil Hodgson spietato nei confronti del due volte iridato torinese.

Neil Hodgson stronca Bagnaia: “Distrutto”

La vittoria di Austin aveva illuso. Bagnaia fin qui ha raccolto solo la polvere della Ducati gemella di Marc Marquez. Nella gara del Texas, Pecco ha vinto solo per la caduta dello spagnolo che gli era abbondantemente davanti. E per il resto fatica spesso anche a tenere il passo di Alex che guida una GP24 per il Team Gresini. La sua unica consolazione, al momento, il fatto che questo sia comunque la sua migliore partenza in una stagione della MotoGP, tanti podi e tanti punti che lo pongono incredibilmente a soli 26 punti da Marquez nel Mondiale piloti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A mettere all’angolo Pecco ci ha pensato Neil Hodgson, campione Superbike 2003 e opinionista di TNT Sport: “La cosa più preoccupante è che non è neppure lontanamente vicino a Marc, Pecco ora è abbattuto, lo vedo distrutto. Alla fine ad Austin Marc è caduto quando aveva 2 secondi di vantaggio, altrimenti avrebbe vinto otto gare di fila”.

Tardozzi elogia Marc e tira le orecchie a Pecco

A testimonianza del magic moment di Marc Marquez le parole stesse dei vertici della Ducati, a cominciare del team manager Davide Tardozzi che in questi giorni ha parlato proprio della superiorità dello spagnolo: “Marc può vincerle tutte. C’è questa possibilità, ma credo che Pecco lo batterà in alcune gare. Al momento abbiamo due grandi piloti e siamo molto felici. Penso che in Ducati abbiamo il re e il principe, undici titoli mondiali nel box, una moto incredibile e non possiamo che essere felici”.

Ma Tardozzi ci va giù pesante quando gli viene chiesto delle differenze tra i due: “Marc si adatta alla moto e sa tirare fuori sempre il meglio, il che per il team è perfetto, mentre Bagnaia deve avere le cose come vuole lui e questo ci crea qualche problema”.

Fonte: Getty

MotoGP: Aleix Espargaro tornerà a Jerez, wild card con Yamaha

In attesa di sapere se e quando tornerà in pista Jorge Martin dopo il terzo infotunio del campione del mondo patito in Qatar, la MotoGP riabbraccia un suo vecchio eroe. Aleix Espargaro infatti correrà il Gran Premio di Spagna della settimana prossima sulla pista di Jerez. Lo spagnolo giocherà in casa e farà il suo esordio su una Honda grazie ad una wild card. Lui che proprio quest’anno dopo aver appeso casco e tuta al chiodo è diventato tester della casa giapponese partecipando a tutti i test pre season.