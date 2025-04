MotoGP Qatar, Marquez: "Quando Bagnaia mi ha superato è scattato qualcosa". La rabbia di Pecco: "Sempre la stessa storia"

Marc Marquez commenta la sua vittoria conquistata al GP del Qatar, e il momento in cui ha capito che doveva fare la gara. Bagnaia soddisfatto per il podio, ma non nasconde la rabbia

Ci ha provato Franco Morbidelli, che è parso un po’ come quei ciclisti che provano la fuga da lontano ma, non essendo Pogacar, vengono ripresi dal gruppo e dai corridori in lotta veramente per la vittoria; ci ha provato poi un Maverick Vinales che, alla pari del rivale del team VR46, oggi al GP di Qatar è parso davvero in formissima, ma anche per lui non è bastato (oltre a finire sotto investigazione). Alla fine Marc Marquez ha dominato tutti e si è preso il terzo successo stagionale in quattro gare disputate ad oggi nella MotoGP dell’anno domini 2025.

Marquez: “Ho capito che Morbidelli non poteva essere veloce nella seconda parte”

Dopo il successo nella Sprint, lo spagnolo ha avuto la meglio anche nella gara lunga, con una certa tranquillità pure all’inizio nonostante un Morbidelli che prendeva il largo. Questo è quanto dichiarato dal pilota Ducati ufficiale a Sky Sport, ricordando il fatto di aver detto “prima della gara” che avrebbe dovuto gestire l’anteriore e che aveva al tempo stesso intuito il fatto che il rivale “non avrebbe potuto essere veloce nella seconda parte della gara visto il ritmo”.

“Un successo più importante delle altre gare di quest’anno”

Quando però il compagno di squadra Francesco Bagnaia, che andrà poi a concludere terzo, lo ha superato, Marquez allora aveva capito che “bisognava spingere: da lì è iniziata la gara”. Ed è rimasto sorpreso anche del sorpasso da parte di Vinales (“Credevo fosse Acosta”). “Ma ho avuto il margine per vincere”, e così è stato, pur in una pista che non è esattamente nelle sue corde. “Un risultato più importante della Thailanda e dell’Argentina, perché qui mi sono presentato dopo l’errore nella gara precedente, che mi ha fatto arrabbiare con me stesso, e sapevo che qui mio fratello Alex, Pecco e Di Giannantonio sarebbero andati a tutta”.

Bagnaia: “Mi sia da insegnamento quello che è successo nelle qualifiche”

Sentimenti contrastanti invece per Bagnaia: da una parte felice per il podio, ma dall’altra arrabbiato. E questo per via della caduta nelle qualifiche: “Se oggi sono riuscito ad ottenere questo risultato potevo farlo anche ieri. Sempre la stessa storia. Ma dobbiamo essere contenti visto come siamo partiti. Non è stato facile capire la strategia giusta, alla fine ho spinto parecchio”.

“Oggi sono partito bene ma ho fatto fatica negli ultimi giri perché mi è calata la gomma. Ma tutto sommato è stato un risultato positivo: purtroppo, per colpa mia, partendo undicesimo non puoi puntare a qualcosa di migliore. Questo servirà da insegnamento”, ha proseguito Pecco. E sul confronto con Morbidelli: “Non è stato facile acciuffarlo, sono calato e ho avuto difficoltà nel compiere le curve negli ultimi giri. Peccato non averlo superato quando ero più veloce”.