MotoGP diretta GP Austin LIVE: Marquez a caccia dell'ein plein, Bagnaia ci riprova

Cronaca in diretta

Benvenuti alla diretta del Red Bull Grand Prix of The Americas, terzo Gran Premio della stagione di MotoGP. Si corre in Texas.

Fare sei su sei. Questo l’obiettivo di Marc Marquez che dopo al vittoria della Sprint di ieri è pronto a completare l’ennesimo capolavoro da inizio stagione. La MotoGp torna in pista, si corre il GP delle Americhe nel terzo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti dopo la gara di ieri è attualmente così composta:

Pos. Pilota Moto Punti 1 Marc Marquez Ducati 86 2 Alex Marquez Ducati 67 3 Francesco Bagnaia Ducati 50 4 Franco Morbidelli Ducati 42 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 28

Marc Marquez si è aggiudicato la Sprint e ha fatto doppietta ancora una volta con il fratello Alex. Bagnaia autore di una grande partenza, combattivo nei primi giri, è arrivato terzo. Dominio Ducati certificato anche dal quarto e quinto posto delle due VR46 con Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Si riparte dall’esito delle qualifiche. In pole ci sarà ancora Marc Marquez come in Thailandia e Argentina ma stavolta c’è Fabio Di Giannantonio in prima fila, secondo, davanti ad Alex Marquez. Apre la seconda fila Pedro Acosta con la Ktm e poi le altre Ducati di Morbidelli e Bagnaia. Il Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 30 marzo 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez 2:01.088

Ducati 2. Fabio Di Giannantonio 2:01.189

Ducati 3. Alex Marquez 2:01.428

Ducati 2ª fila 4. Pedro Acosta 2:01.504

KTM 5. Franco Morbidelli 2:01.529

Ducati 6. Francesco Bagnaia 2:01.611

Ducati 3ª fila 7. Luca Marini 2:01.737

Honda 8. Joan Mir 2:02.008

Honda 9. Jack Miller 2:02.008

Yamaha 4ª fila 10. Maverick Viñales 2:02.019

KTM 11. Fabio Quartararo 2:02.032

Yamaha 12. Fermin Aldeguer 2:02.419

Ducati 5ª fila 13. Marco Bezzecchi 2:02.195

Aprilia 14. Alex Rins 2:02.500

Yamaha 15. Johann Zarco 2:02.636

Honda 6ª fila 16. Brad Binder 2:02.637

KTM 17. Enea Bastianini 2:02.868

KTM 18. Ai Ogura 2:02.909

Aprilia 7ª fila 19. Raul Fernandez 2:02.957

Aprilia 20. Augusto Fernandez 2:03.805

Yamaha 21. Somkiat Chantra 2:03.909

Honda 8ª fila 22. Lorenzo Savadori 2:04.254

Aprilia