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Austin, le caratteristiche del circuito delle Americhe dove si corre il Gp degli USA

Video scheda sulla pista di Austin: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia e qualche curiosità

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Redazione

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    • Nome: circuito delle Americhe
    • Località: Austin (Texas – USA)
    • Coordinate geografiche: 30°07′58.08″N 97°38′27.96″W
    • Lunghezza del circuito: 5,513 km
    • Giri previsti: 56
    • Lunghezza gran premio 2026: 308,405 km
    • Curve totali: 20
    • Curve a destra: 8
    • Curve a sinistra: 12
    • Senso di marcia: antiorario
    • Anno di costruzione: 2012
    • Record della pista: 1’36″169 stabilito da Charles LeClerc (Ferrari) nel 2019
    • Competizioni per cui è usato: F1, Motomondiale

FAQ

Quanto è lungo il circuito di Austin?

5,513 km

Quanti giri sono previsti al Gp di Austin?

56

Quanti km è lungo il Gp degli USA di F1?

3o8,405 km

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