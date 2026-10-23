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- Nome: circuito delle Americhe
- Località: Austin (Texas – USA)
- Coordinate geografiche: 30°07′58.08″N 97°38′27.96″W
- Lunghezza del circuito: 5,513 km
- Giri previsti: 56
- Lunghezza gran premio 2026: 308,405 km
- Curve totali: 20
- Curve a destra: 8
- Curve a sinistra: 12
- Senso di marcia: antiorario
- Anno di costruzione: 2012
- Record della pista: 1’36″169 stabilito da Charles LeClerc (Ferrari) nel 2019
- Competizioni per cui è usato: F1, Motomondiale
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Austin?
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5,513 km
- Quanti giri sono previsti al Gp di Austin?
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56
- Quanti km è lungo il Gp degli USA di F1?
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3o8,405 km