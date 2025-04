MotoGP, pagelle e classifica piloti Gp Qatar: Marquez gioca con gli avversari, Vinales top gun, Bagnaia troppo poco

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo il Gran Premio del Qatar vinto da Marc Marquez davanti a Vinales e Bagnaia, malissimo Alex e paura per Martin

Ha giocato ancora una volta al gatto col topo Marc Marquez. Che ha fatto sfogare Morbidelli, Bagnaia e Vinales per poi riprenderli tutti e andare a vincere il Gran Premio del Bahrain, la sua settima corsa su 8 fin qui disputate. Al netto della caduta di Austin, lo spagnolo le ha vinte tutte. Una marcia trionfale al di là della classifica. Dove però Alex Marquez prende paga oggi dopo averne combinate di ogni. Pecco tiene botta facendo sempre piazzamenti e punti. Basterà?

Le pagelle del Gp del Qatar a Lusail

Marc Marquez 10 :

: Alex Marquez 2 :

: Francesco Bagnaia 6,5 :

: Martin sv : chiude 16° la prima gara della sua stagione dopo un doppio infortunio che fa male al fisico e non solo. Lo aspettiamo perchè verranno tempi e posizioni migliori.

Aldeguer 7 : loro hanno movimentato le qualifiche e la Sprint. Due rookie da tenere d'occhio.

: loro hanno movimentato le qualifiche e la Sprint. Due rookie da tenere d’occhio. Franco Morbidelli 5 : la grinta di Franco non tanto Morbido finalmente. Lo aspettiamo un po’ più là davanti.

Maverick Vinales 9 :

: Johan Zarco 7:

Rivivi la Sprint Race del Gp del Qatar

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo il Qatar

1. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo) 113

(Ducati Lenovo) 2. Alex MARQUEZ (Ducati Gresini) 105

(Ducati Gresini) 3. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo) 93

(Ducati Lenovo) 4. Franco MORBIDELLI (Ducati VR46) 75

(Ducati VR46) 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati VR46) 48

Prossima tappa: Pasqua a casa, poi si torna in Europa a Jerez

Il Motomondiale a differenza della Formula 1, si prende una pausa. Il calendario della MotoGP dopo il Qatar manda tutti un po’ in vacanza per la Pasqua per poi tornare in Europa dopo le prime 4 gare in giro per il mondo. Prima tappa continentale sarà Jerez in Spagna dal 25 al 27 aprile.