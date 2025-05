Jorge Martin, il post social misterioso: cosa può esserci dietro. Sfida ad Aprilia, i tifosi contro il pilota: "Mercenario"

Jorge Martin è tornato sui social interrompendo un lungo silenzio con un post che sta facendo discutere. Quale potrebbe essere la spiegazione, mentre i tifosi si scagliano contro il pilota (ex?) Aprilia

Jorge Martin dovrà ancora attendere prima di poter rientrare in pista, come ormai è noto. Non ci sarà quindi questo fine settimana al GP di Silverstone, e il rientro ufficiale ancora è lontano dall’essere fissato. Dal suo team, Aprilia, hanno fatto sapere che la speranza è di rivederlo in sella alla RS-GP25 “prima della pausa estiva”, ma tutto dipende dalla riabilitazione dopo la sequela di infortuni che hanno condizionato la prima parte di stagione del campione MotoGP 2024. E forse questa potrebbe essere la chiave per decifrare un criptico messaggio social dello stesso Martin.

Jorge Martin torna a parlare sui social, ma il suo post è criptico

Lo spagnolo infatti ha interrotto un lungo silenzio sul suo profilo Instagram con un post in cui campeggia una scritta su sfondo nero: “This comeback is personal”, questo ritorno è (una questione) personale. E come didascalia un altrettanto misterioso “Day 1”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A cosa si riferisce Martin? Anzitutto, va contestualizzato il fatto che questo post appare così ex abrupto nel momento in cui l’infortunato pilota e il suo entourage sembrano ai ferri corti con Aprilia. Di recente infatti il suo staff ha dato l’idea di voler chiudere un contratto che non si è mai consumato del tutto, facendo leva su una clausola dello stesso.

La falsa partenza di Jorge Martin con Aprilia

Il pilota ha iniziato male la propria annata, la prima con la casa di Noale dopo il trionfo iridato con la Ducati Pramac, provocandosi prima degli infortuni agli arti nei test invernali e in una sessione di allenamento privata con la propria moto prima del GP di Thailandia di apertura della stagione, e soprattutto l’incidente al GP di Qatar dove ha riportato un pneumotorace e danni alle costole. Un quadro che lo ha costretto ad operazioni e successivamente ad una lunga fase di riabilitazione.

Albert Valera, manager di Martin (e anche di Pedro Acosta, altra patata bollente da gestire vista la situazione con la KTM che naviga in acque tempestose), da brava volpe aveva però fatto inserire una clausola nel contratto con Aprilia del suo assistito che permetterebbe a quest’ultimo di svincolarsi dalla casa di Noale qualora non fosse riuscito ad essere competitivo per il titolo dopo il sesto appuntamento del campionato.

Da Aprilia però fanno notare che Martin non ha disputato ad oggi cinque gare tra le sei di questa stagione sino ad ora messe in archivio. Insomma, una guerra di nervi che certo non agevola un ambiente sereno all’interno del team. E quindi il post sibillino dell’iberico potrebbe essere collegato a queste schermaglie?

La possibile spiegazione del post misterioso

Il realtà se ci affidassimo al principio del rasoio di Occam (pur abusatissimo da chiunque) la spiegazione potrebbe essere molto più semplice: Martin ha semplicemente iniziato il suo percorso di riabilitazione.

Gli indizi sono rappresentati da quel “Giorno 1”, che segna la partenza di questa nuova fase, il messaggio su un ritorno che suona come una voglia di riscatto personale, il silenzio che ha preceduto questo post e in cui non ci sono stati riferimenti alla stessa riabilitazione. Secondo però Moto.it questo post potrebbe anche riguardare il fatto che Martin ha preso il controllo dei propri social in prima persona, in un momento così delicato (sia dal punto fisico che contrattuale) per la sua carriera. Chissà.

Espargaro risponde in maniera altrettanto criptica, ma i tifosi criticano Martin

Sta di fatto che nelle reazioni a questo messaggio apparso su Instagram ci sono da una parte i commenti dei colleghi, altrettanto allusivi (Alex Espargarò ha scritto: “Quello che non cambi, lo scegli”, riferendosi probabilmente ad un potenziale cambio di scuderia) più il poco sorprendente like di Acosta, ma dall’altra diversi tifosi e appassionati si sono scagliati contro Martin.

E il motivo concerne i rapporti tesi con Aprilia. I fan non sembrano apprezzare l’ipotesi di una volontà rescissoria, usando anche toni forti ed esprimendo solidarietà alla casa di Noale: “Mostra un po’ di rispetto ad Aprilia, tutto ciò non è corretto”, “Nessun dubbio sul suo talento, ma perché vuole lasciare Aprilia senza aver disputato effettivamente una sola gara?”, “Se sei un campione devi dimostrarlo con Aprilia, non lasciandola. Il mio rispetto nei tuoi confronti è sceso quando ho letto le notizie secondo cui volevi una moto competitiva”, “Ti prego dai ad Aprilia una chance!”.

Alcuni addirittura apostrofano Martin come “mercenario” (e uno conia l’epiteto “Mercenator”, storpiando il nomignolo di “Martinator”), mentre altri si chiedono come mai Aprilia non si sia tutelata per evitare un rischio del genere nel contratto. Aspettiamo ora il Day 2.