MotoGP, mal di pancia Bagnaia: Tardozzi e l'ipotesi ritorno alla GP24. Martin, senti Espargaro: Honda da titolo

AAA cercasi Bagnaia disperatamente. Che fine ha fatto il pilota che negli ultimi 4 anni ha lottato per il titolo vincendone due e sfiorandone un terzo difficile saperlo. Non lo sa nemmeno Pecco che di gara in gara prova questo e quell’altro senza mai trovare la quadra della sua Ducati. Come se fosse un corpo estraneo a una moto che con lui e anche grazie a lui è cresciuta diventando imbattibile.

E mentre Marquez domina in lungo e in largo ci si chiede cosa possa fare Borgo Panigale per “ridare il sorriso a Pecco” come dice Dall’Igna mentre Tardozzi risponde al quesito sull’ipotesi di ritorno alla GP24 da parte di Bagnaia. Intanto c’è un altro mal di pancia, forte in MotoGP. Quello di Jorge Martin che ha attivato l’exit strategy da Aprilia peraltro senza aversi nemmeno corso. E c’è chi come Aleix Espargaro, indirettamente, lo chiama in Honda.

Bagnaia allo sbando, che fare

Due cadute, zero punti. Esito davvero pesante per Bagnaia al Gran Premio di Francia. Le Mans è stata arida con Pecco che ne è uscito con le ossa rotte. Dal punto di vista della classifica e del morale. Ampiamente sotto la carena. E se fin qui la strategia della “formichina” aveva dato i suoi frutti tenendolo a una ventina di punti dalla testa del Mondiale, il doppio “zero” in terra francese ha messo a nudo le fragilità di quest’anno del pilota torinese.

Problemi con l’anteriore, l’erogazione della potenza, una moto che non va, di cui non si riesce a trovare il setting. Un vero rompicapo questa GP25 per Bagnaia. Eppure dovrebbe essere una mera evoluzione della moto dello scorso anno. Ed invece Pecco la fa andare peggio della GP24 in dotazione ad Alex Marquez. Non parliamo poi del confronto con Marc Marquez a pari moto.

Bagnaia, ritorno alla GP24: parla Tardozzi

Nelle ultime ore da diverse parti si è ipotizzato una sorta di reset per Bagnaia. Anzi, un passo indietro. Tornare alla GP24 potrebbe rimettere in fiducia Pecco su di un mezzo con cui ha fatto record di vittorie lo scorso anno pur non conquistando il titolo mondiale. “Posso fare giri veloci o andare quattro secondi più piano: la mia moto mi dà la stessa risposta“ è la frase emblematica di Bagnaia legata alla GP25 che riecheggia a Borgo Panigale e non solo.

“Dobbiamo aiutare Pecco a ritrovare il sorriso” ha detto Dall’Igna dopo Le Mans. E se questo sorriso arrivasse rimettendolo in sella alla GP24? “Se Bagnaia può tornare alla GP24? Sì, lo abbiamo già fatto, ma non credo sia la strada” si era lasciato scappare il collaudatore Michele Pirro.

Più articolata invece la considerazione del team manager Davide Tardozzi: “Pecco potrebbe usare tutto della moto del 2024, tranne il motore e il pacchetto aerodinamico– ha spiegato a speedweek.com -. Possiamo omologare quello che vogliamo. Ma una volta omologato, non potrà essere modificato per la stagione in corso”. Insomma la sensazione è che non si possa tornare indietro, o almeno non del tutto.

Martin via da Aprilia: Aleix Espargaro lo “chiama” in Honda

Come un fulmine a ciel sereno nei giorni scorsi si è diffusa la notizia della voglia di Jorge Martin di andare via da Aprilia alla fine della stagione. Il campione del mondo, al momento infortunato, di fatti da inizio stagione eccetto per il Gp del Qatar dove si è rifatto male, ha comunicato proprio a Le Mans alla casa di Noale di voler sfruttare una clausola del suo contratto che lo libera dal secondo anno.

Mentre alla finestra si prospetta una lotta legale tra lo spagnolo e Aprilia, si vocifera che dietro il mal di pancia di Martin ci sia un’offerta monstre della Honda. A confermarlo, indirettamente, le parole rilasciate da Aleix Espargaro, collaudatore Honda e wild card sia in Francia che a Silverstone settimana prossima.

Lo spagnolo ha detto: “Honda è la potenza più grande in questo sport. Hanno un obiettivo molto chiaro: vincere di nuovo le gare. È solo una questione di tempo. Non ho dubbi che Honda vincerà di nuovo le gare in tempi relativamente brevi e sarà in lizza per il Mondiale MotoGP già dal 2027“. Va detto che Espargaro è un grande amico di Martin, in un certo senso è stato suo mentore, gli ha anche coperto le spalle lo scorso anno nell’ultima gara di Valencia quando Martinator si giocava il mondiale con Bagnaia. Insomma potrebbe fare opera di convincimento ulteriore.