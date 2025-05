MotoGp Francia, Aldeguer tampona Marc Marquez e cade dopo la Sprint: l'incredibile sciocchezza del rookie, video

Dopo la Sprint in Francia, è successo qualcosa di clamoroso, mentre i primi tre festeggiavano nel giro d'onore, a bassa velocità, Fermin Aldeguer ha tamponato Marc Marquez finendo per cadere

Non solo la caduta di Pecco Bagnaia. La Sprint Race del Gran Premio di Francia ha regalato un altro momento clamoroso sfuggito a molti ma non a tutti. Peraltro non verificatosi durante la mini-corsa ma alla fine. Nel giro di rientro, durante i festeggiamenti Fermin Algeguer ha tamponato Marc Marquez. Il rookie spagnolo, al suo primo podio in MotoGP è poi finito a terra ma si è rialzato prontamente.

Aldeguer tampona Marc Marquez e cade

E’ successo tutto alla fine della Sprint Race del Gran Premio di Francia. Marc Marquez ha trionfato come da sempre in questa stagione nelle gare corte del sabato. Alle sue spalle il fratello Alex, anche lui abbonato al secondo posto nelle Sprint e non solo, ora anche nel Mondiale piloti. Terzo è arrivato con una grande gara, Fermin Aldeguer. Il rookie spagnolo della Ducati Gresini è al primo podio della sua carriera in MotoGP.

Nel giro di rientro, i primi stanno festeggiando e salutando il pubblico francese di Le Mans. Ad un certo punto Marc Marquez scarta verso sinistra per avvicinarsi, forse, di più agli spalti, Aldeguer lo segue. Il pilota del team Gresini però forse distratto non si accorge che Marc davanti a lui rallenta ancor di più e finisce involontariamente per tamponare a bassa velocità Marquez.

Ad avere la peggio è stato proprio Aldeguer, che ha perso l’equilibrio sulla sua Ducati, praticamente ferma in surplace ed è finito a terra. Il rookie spagnolo, aiutato dagli steward, ha rimesso la moto in piedi e ha continuato a festeggiare prima di indossare la sua prima medaglia nella Sprint.

Marc riconosce il valore di Aldeguer

Anche se non si è trattato di un GP, quello della Sprint di Le Mans è il primo podio di Aldeguer in MotoGP. La Ducati lo ha voluto fortemente dalla Moto2 nella classe regina e sembra che non sia solo una promessa. A riconoscerne il valore è stato proprio Marc Marquez nelle dichiarazioni post Sprint: ‘Fermín è un pilota super talentuoso. A volte ci alleniamo insieme, molto durante l’inverno, con Álex [Márquez], Fermín e altri piloti. La sua progressione è sempre più veloce, è già al nostro livello, andava forte già a Jerez ma poi è caduto ma stiamo parlando di un rookie, fa parte del processo di crescita”.

Il video del tamponamento di Aldeguer a Marquez