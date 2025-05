MotoGP diretta Sprint GP Francia LIVE Le Mans: Quartararo beffa Marquez allo start, Bagnaia cade!

Cronaca in diretta

Warm up in corso, tutto pronto per l'inizio di questa sprint race!

GIRO 1. Quartararo già in fuga, che partenza per l'idolo di casa!

GIRO 2. CADUTA DI BAGNAIA! L'italiano, che era in quarta posizione, scivola in curva 3!

C’è di nuovo El Diablo in pole position per la seconda gara di fila. Quartararo scatterà davanti a tutti nella Sprint Race del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale 2025 MotoGP che si corre sulla pista di Le Mans. La classifica piloti è attualmente così composta:

Alex Marquez (140 pt.) Marc Marquez (139 pt.) Pecco Bagnaia (120 pt.) Franco Morbidelli (84 pt.) Fabio Di Giannantonio (63 pt.)

Fabio Quartararo ci ha preso gusto e dopo Jerez si è preso la pole position anche in casa, davanti al suo pubblico, a Le Mans. Sarà lui a partire davanti a tutti nella Sprint e nel Gran Premio di Francia. Con lui in prima fila i fratelli Marc e Alex Marquez. Delusione per Pecco Bagnaia che scatterà sesto in seconda fila anche dietro la Ducati Gresini di Femin Aldeguer e la Ktm di Maverick Vinales.

In top ten anche Bezzecchi con l’Aprilia, Miller, Morbidelli le cui cadute non si contano più e Raul Fernandez, poi Zarco entrambi passati dal Q1 e Acosta solo 12°. La Gara Sprint del Gran Premio di Francia si disputa sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 10 maggio 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Fabio Quartararo 1:29.324

Yamaha 2. Marc Marquez 1:29.442

Ducati 3. Alex Marquez 1:29.571

Ducati 2ª fila 4. Fermin Aldeguer 1:29.776

Ducati 5. Maverick Vinales 1:30.023

KTM 6. Francesco Bagnaia 1:30.047

Ducati 3ª fila 7. Marco Bezzecchi 1:30.183

Aprilia 8. Jack Miller 1:30.191

Yamaha 9. Franco Morbidelli 1:30.198

Ducati 4ª fila 10. Raul Fernandez 1:30.385

Aprilia 11. Johann Zarco 1:30.400

Honda 12. Pedro Acosta 1:30.462

KTM 5ª fila 13. Brad Binder 1:30.441

KTM 14. Alex Rins 1:30.455

Yamaha 15. Joan Mir 1:30.479

Honda 6ª fila 16. Luca Marini 1:30.505

Honda 17. Fabio Di Giannantonio 1:30.651

Ducati 18. Enea Bastianini 1:30.697

KTM 7ª fila 19. Ai Ogura 1:31.576

Aprilia 20. Miguel Oliveira 1:31.782

Yamaha 21. Lorenzo Savadori 1:31.982

Aprilia 8ª fila 22. Takaaki Nakagami 1:32.544

Honda