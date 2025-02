MotoGP, Martin: "Non così importante per Ducati". Aleix Espargaro vuota il sacco: Marquez, le lacrime, l'Aprilia

L'oramai ex pilota spagnolo Aleix Espargaro grande amico di Jorge Martin svela in un video i retroscena delle ore vissute da Martinator dopo la scelta di Ducati di puntare su Marquez e l'occasione colta al volo da parte di Aprilia

Uno sliding doors che ha cambiato i destini della MotoGP. Era il 4 giugno scorso, un vero terremoto nel mercato piloti con Ducati che annunciava Marc Marquez nel team ufficiale e di contro Aprilia che firmava Jorge Martin. Tanto si è detto e scritto sulla scelta di Borgo Panigale. Sedotto e abbandonato Martinator. Ed emergono nuovi retroscena su quei momenti, proprio nelle ore a cavallo della scelta Ducati. A raccontarli Aleix Espargaro, amico fraterno e mentore di Martin.

Martin morde il freno, in Thailandia ci sarà ma come starà?

“Sto aspettando”. Così l’ultimo post social di Jorge Martin. Il campione del mondo MotoGP ce la sta mettendo tutta per recuperare in fretta e furia dopo l’infortunio patito con la caduta di Sepang nei primissimi test ufficiali con le nuove moto. Un ko che gli ha precluso di partecipare alla seconda sessione di prove a Buriram. Non ci è andato in quell’occasione ma in Thailandia Martinator vuole esserci a tutti i costi.

Tra pochi giorni prende il via il Motomondiale. Il campione del mondo non vuole mancare, sarà la sua prima uscita con la tabella numero 1 sul cupolino. E pazienza se non sarà al 100% e non avrà avuto nemmeno la possibilità di provare la sua nuova moto, quella che l’ha disarcionato dopo pochi giri.

Aleix Espargaro svela i retroscena su Ducati-Marquez-Martin

In un filmato all'interno di un documentario sul Mondiale 2024 diffuso dalla stessa MotoGP, sulla stessa lunghezza d'onda di "Drive to survive" della F1, e diffuso anche sui canali di Sky Sport MotoGP, c'è Aleix Espargaro, amico fraterno e mentore di Jorge Martin che ha raccontato per filo e per segno quello che è successo nelle ore a cavallo tra la scelta Ducati di promuovere Marc Marquez dal team Gresini in quello ufficiale al fianco di Bagnaia, la delusione di Jorge Martin e l'occasione colta da Aprilia di firmare Martinator. Martin: "Per Ducati non sono importante" Nel filmato Espargaro racconta quei momenti: "Dopo la gara del Mugello ho visto Albert (Valera manager di Martin, ndr) che piangeva. Mi ha detto che avevano deciso (Ducati, ndr) per Marc (Marquez, ndr). Ed è stato uno choc. Jorge (Martin, ndr) è venuto nel mio motorhome alle 20 ed è rimasto fino a mezzanotte. Abbiamo passato 4 ore guardando film e parlando. Ha pensato di non essere all'altezza, di non essere importante per Ducati come pensava".

L’occasione Aprilia: “Chiamai subito Rivola!”

Aleix continua a raccontare quei momenti: “Jorge non era nè arrabbiato, nè triste. Mi ha detto ‘così è la vita’ e poi ha aggiunto ‘lì batteremo in futuro con un altro team‘. Ricordo che li chiesi dove sarebbe andato e lui mi disse che doveva scegliere tra Ktm e Aprilia”.

Espargaro era all’ultimo anno di corse in MotoGP proprio con Aprilia che era a caccia di un degno di sostitutom anzi un vero e proprio colpo per alzare l’asticella. Facile fare due più due. Ed infatti lo spagnolo racconta: “Chiamai subito Massimo (Rivola ad Aprilia Corse, ndr) e gli dissi di preparare subito un contratto per Martin, non volevo lo prendesse la Ktm. Questa opportunità andava colta“. Ed il filmato si chiude con gli istanti dell’annuncio da parte del team di Noale di Jorge Martin che da lì a pochi mesi sarebbe diventato campione del mondo, con Ducati Pramac, portando poi il numero 1 in Aprilia.