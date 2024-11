MotoGP: "Marquez campione 2025, è già deciso". Luca Marini la tocca piano, avverte Bagnaia e fa infuriare Ducati

Fanno discutere le parole che Luca Marini ha pronunciato sulla Ducati e sulla coppia scelta dal team ufficiale il prossimo anno con Pecco Bagnaia che condividerà il box con Marc Marquez

Tutto pronto a Barcellona per l’ultimo round del Motomondiale che stabilirà il campione del mondo della MotoGP 2024 tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Ma a infiammare il paddock della classe regina ci hanno pensato le parole di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, ex pilota Ducati quest’anno sulla poco competitiva Honda che ha parlato di un titolo 2025 praticamente già assegnato e una stagione già scritta che ha come obiettivo, un po’ per tutti, di riportare Marc Marquez a vincere il campionato. Parole che hanno acceso il web e non solo.

Luca Marini e il difficile compito di risollevare Honda

Non sarebbe stata una passeggiata. Luca Marini lo sapeva lo scorso anno quando ha lasciato le Ducati del Team VR46 per accettare la sfida di riportare in alto la Honda. La cosa non è riuscita in questo primo anno dove il fratello di Valentino Rossi spera di aver costruito le basi per un futuro dove riportare davanti lo storico marchio giapponese.

Solo 14 punti in tutta la stagione è roba misera per Marini e per la Honda ma sul futuro c’è grande ottimismo: “La moto è stata rivoluzionata durante l’anno. Dovremo capire la direzione per la prossima stagione: adesso la strada è chiara, sappiamo dove migliorare. Sarà stimolante affrontare la pausa, perché poi vogliamo toglierci diverse soddisfazioni in ottica 2025″.

Bagnaia o Martin, Luca Marini fa il tifo per l’amico Pecco

Classifica piloti alla mano, Martin è a un passo dal titolo. Pecco Bagnaia ha 24 punti da recuperare su Martin quando mancano solamente la Sprint e il GP della Solidarietà a Barcellona. L’amico Luca Marini, cresciuto come Pecco nella VR46 Academy, prova a dare manforte al campione uscente: “A Barcellona Pecco va più forte che a Valencia, può vincere sia la Sprint che la gara. Ma non basterà, dovrà essere furbo, giocare d’astuzia e mettere sotto pressione Jorge, portandolo all’errore, è l’unico modo”.

Luca Marini lancia la bomba su Marquez: “Già tutto previsto”

A far discutere sono però le parole che Luca Marini ha pronunciato sulla Ducati e sulla coppia scelta dal team ufficiale il prossimo anno con Pecco Bagnaia che condividerà il box con Marc Marquez capace in pochi mesi di cambiare le gerarchie di scelta di Borgo Panigale costringendo Jorge Martin a “esodare” in Aprilia. Marini lancia l’allarme e mette in guardia proprio Bagnaia:

“Non lo so come andrà, ma c’è tanto interesse nel far vincere Marc Marquez di nuovo. Penso che il 2025 sia già scritto, anche se Bagnaia avrà l’occasione della vita: se batte Marc, entra nei migliori 4 della storia e tutti lo riconosceranno per il campione che, dato che oggi sfugge ai più”.

Una dichiarazione che sicuramente farà storcere il naso in casa Ducati, di cui peraltro lo scorso anno Marini era pilota nel team satellite VR46. Già la casa di Borgo Panigale sta fronteggiando diverse voci che danno da tempo un possibile “sabotaggio” di Jorge Martin per evitare che lo spagnolo porto con se il numero 1 in Aprilia. Favoritismi, cui va detto, Pecco Bagnaia non ha mai goduto. Vedremo col passare del tempo se le “paure” di Luca Marini saranno state fondate.