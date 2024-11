MotoGP, Martin campione del mondo sabato nella Sprint se: a Bagnaia serve un miracolo, tutte le combinazioni

Ultima gara del Motomondiale 2025 a Barcellona con Jorge Martin in vantaggio di 24 punti su Bagnaia. Tutte le combinazioni possibili per la vittoria del mondiale di Martinator già nella Sprint di sabato, a Pecco servono diversi incastri

Ultimo round del Motomondiale. La resa dei conti del campionato di MotoGP sta per corrersi sulla pista del Montemelo nel Gran Premio della Solidarietà di Barcellona che sostituisce la povera Valencia. Jorge Martin o Francesco Bagnaia. Ancora pochi giorni, forse ore per sapere chi sarà il campione del mondo 2025 nella classe regina. I 24 punti di margine di Martinator su Pecco lo mettono in una posizione di grande vantaggio. Lo spagnolo potrebbe già festeggiare sabato al termine della Sprint Race. Mentre al forlivese serve una vera e propria impresa per la rimonta.

Martin campione già sabato nella Sprint di Barcellona se…

Nell’ultimo round di Barcellona, Jorge Martin potrebbe vincere il Mondiale già nella Sprint Race. Con 24 punti di vantaggio e considerando che poi nella gara lunga se ne assegnano 25 al vincitore, qualora Jorge dovesse vincere o fare due punti in più di Bagnaia sarebbe aritmeticamente campione del mondo senza dover fare calcoli.

A Barcellona ci saranno in palio 37 punti in totale, 12 nella Sprint e 25 nella gara. A Martin basterà farne 14 nel week end per diventare campione considerando che in caso di pari punti vincerebbe Bagnaia che ha più vittorie, ben 10 in gara. Combinazioni Martin campione nella Sprint:

Martin vince la Sprint Race

la Martin 2° e Bagnaia non vince

e Martin 3° e Bagnaia arriva 5° o peggio al traguardo

e o peggio al traguardo Martin 4° e Bagnaia arriva 6° o peggio al traguardo

e o peggio al traguardo Martin 5° e Bagnaia arriva 7° o peggio al traguardo

e o peggio al traguardo Martin 6° e Bagnaia arriva 8° o peggio al traguardo

e o peggio al traguardo Martin 7° e Bagnaia arriva 9° o peggio al traguardo

e o peggio al traguardo Martin 8° e Bagnaia arriva 10° o peggio (ovvero fuori dai punti)

Bagnaia campione del mondo se: Pecco crede nella rimonta-impresa

Classifica piloti alla mano, Martin è a un passo dal titolo. Pecco Bagnaia ha 24 punti da recuperare su Martin con solo la Sprint e il GP della Solidarietà a Barcellona. Per provare a vincere il titolo nella gara lunga di domenica, dopo la Sprint Race del sabato Bagnaia non dovrà avere più di 25 punti di ritardo da Martin

Considerando i 37 punti disponibili se Bagnaia vincesse entrambe le gare, a Martin, basterebbe accumulare almeno 14 punti tra sabato e domenica per arrivare con un punticino in più di Pecco che ha dalla sua le vittorie in gara, 10-3 in un eventuale arrivo a pari punti. Non sarà facile, certo. Bagnaia deve fare doppietta quanto meno tra Sprint e Gp e sperare che Martin si faccia prendere dall’ansia, dalla tensione del primo titolo. Di fatto che collezioni almeno uno zero tra le due competizioni. Non ci si augura mai la caduta di un avversario. Ma lo sport è anche questo.

La speranza di Bagnaia è riposta anche nei colleghi. Se Pecco dal suo canto deve vincere entrambe le gare per fare più punti possibili, è altrettanto vero che serve avere qualcuno capace, in grado, di arrivare davanti a Martin. E la cosa è già difficile di per se considerando la superiorità dimostrata specie nella seconda parte della stagione della Ducati GP24 rispetto al resto della compagnia, anche le stesse GP23 in dotazione al Team VR46 e Gresini.