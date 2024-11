MotoGP, Valentino Rossi e Stoner fanno pace: sfida al Ranch e foto epocale di Francesca Sofia Novello

I due grandi rivali che hanno segnato un'epoca della MotoGP, Casey Stoner e Valentino Rossi si sono incontrati nuovamente e sfidati, un incontro che segna la pace tra i due immortalato da Francesca Sofia Novello

Avete presente la fine di Rocky 3 quando dopo essersi allenati insieme Apollo Creed e Balboa e aver battuto, quest’ultimo, Clubber Lang, decidono di fare un’ultima sfida per decretare il più grande pugile tra i due e lo fanno lontano dai grandi ring delle immense arene. In un certo senso è successa la stessa cosa tra Casey Stoner e Valentino Rossi. I due grandi rivali che hanno segnato un’epoca della MotoGP si sono ritrovati e hanno deciso di fare la cosa che sanno fare meglio, da sempre, sfidarsi. Un ultimo duello che però segna probabilmente la pace tra i due che se le sono date, in pista e fuori.

Stoner e Rossi una rivalità che ha segnato un’epoca

Correva l’anno 2008. Rossi vs Stoner a Laguna Seca è una delle cose che vedi e rivedi con piacere nei filmati, nei ritagli di giornali, nei docufilm. Come dimenticare il celebre sorpasso sulla pista nel deserto americano di Valentino che al Cavatappi attacca l’australiano finendo oltre il cordolo ma riuscendo comunque a portarsi in testa alla gara.

Fonte: Getty

Uno dei momenti più indimenticabili nella storia della MotoGP. Che ovviamente Stoner non ha mai digerito. In quegli anni la rivalità tra i due si è accesa. Casey è stato il primo campione che ha messo in crisi il regno incontrastato di Valentino Rossi, vincendo nel 2007 il titolo con la Ducati, bissato nel 2011 con la Honda. Nel mezzo naturalmente tante vittorie del Dottore e tanti scontri, in pista tra sorpassi e controsorpassi, e fuori a parole.

Nemmeno una volta ritiratosi improvvisamente e a sorpresa, Stoner ha smesso di punzecchiare Rossi che di certo non lo ha mai annoverato tra i suoi amici del Motomondiale al pari di Marc Marquez.

Stoner e Rossi si rincontrano al ranch di Tavullia: sfida cross

Era il 2012 quando Stoner si è ritirato. Da allora i due non si sono più sfidati in pista. Forse quasi mai incontrati se non di sfuggita quando Casey presenziava da “legend MotoGP” alle gare del Motomondiale, soprattutto in Australia. Il ranch di Tavullia però ha fatto la magia. Casey Stoner e Valentino Rossi sono tornati in pista assieme.

Dopo aver partecipato all’EICMA 2024, che si è svolta a Milano, Stoner è stato invitato da Rossi al Ranch, pista dove Valentino si allena insieme alla sua Academy VR46. Una sfida di cross insieme ad altri amici e colleghi. Il tutto è stato documentato da Francesca Sofia Novello, moglie di Valentino Rossi che tra le varie storis della serata ha pubblicato una emblematica foto dei due, Rossi e Stoner sulle loro moto da cross con tute e casco indosso, uno vicino all’altro. Una foto iconica, che segna probabilmente la pace tra i due. Ora non resta che invitare anche Marc Marquez al ranch…