Valentino Rossi showman con la Gialappa's, spunta Francesca Sofia Novello. Battuta su Marquez e Stoner, web in tilt

Valentino Rossi è stato protagonista, primo uomo, al fianco di Mago Forest della seconda puntata di Gialappa's Show, emozionato ma molto divertito e divertente si è prestato a gag e battute. C'era pure Francesca Sofia Novello. Immancabile la battutina su Marquez e Stoner

Un Valentino Rossi in versione inedita. Divertito e che diverte. Tutto o quasi. Perchè è impossibile mettere tutti d’accordo anche quando si è campionissimi. Questo il “sentiment” del web e non solo dopo la messa in onda della seconda puntata di Gialappa’s Show che ha visto il Dottore affiancare, primo uomo nella storia del programma, il presentatore Mago Forrest. Tanti sketch a cui la leggenda della MotoGP si è prestato, anche con gli altri comici del programma. E ad un certo punto è sbucata anche la compagna Francesca Sofia Novello. Non sono mancate le battutine nei confronti di Marc Marquez e Casey Stoner, rivali storici di Vale.

Valentino Rossi conduttore per un giorno: che risate a Gialappa’s Show

A suo modo è entrato ancora una volta nella storia. Non quella della MotoGP ma quella della tv. Valentino Rossi è stato il primo co-conduttore uomo ad affiancare il Mago Forest a GialappaShow, il programma comico e di satira della Gialappa’s Band in onda in prima serata ieri su Tv8 e Now. E’ accaduto nella seconda puntata della quarta stagione. Finora solo donne, così era stato nella prima puntata dove addirittura c’era stata Laura Pausini.

La presenza del Dottore era stata ampiamente annunciata nel corso della settimana con diversi spot e clip in rete. La presenza di Valentino Rossi non ha deluso le attese. Il campionissimo dall’alto dei suoi 9 titoli nel Motomondiale si è prestato alle varie gag col Mago Forest che lo ha fatto per tutto l’arco della puntata oggetto di battute.

Rossi e Mago Forest a Gialappa’s Show fanno i Blues Brothers

Valentino Rossi oltre che provare a condurre, visibilmente non a suo agio anche se sicuramente di presenza in quanto eterno guascone, ha anche partecipato attivamente a diversi sketch e parti del programma. Ha introdotto i vari comici, interagito con loro come col personaggio Ester Ascione (Brenda Lodigiani) che gli ha chiesto allusivamente se volesse provare un androide, risposta: “Ho provato Honda, Yamaha, non credo di riuscire con un androide…” e poi il duo comico dei Ragazzi Cin Cin (Enrique Balbontin-Andrea Ceccon) e lo loro solita canzone…

Particolarmente esilarante e anche spettacolare il momento in cui Valentino Rossi e il Mago Forest, vestiti di tutto punto, hanno imitato, o almeno ci hanno provato, i Blues Brothers. E ancora col fachiro Tandoori, alias Alessandro Betti, a bordo di un monopattino, ovviamente criticato per la poca velocità.

Forest intervista Rossi, c’è Francesca Sofia Novello “col fiato sul collo”

Tra gli altri momenti del programma, il Mago Forest che chiede dopo il demotivatore Toni Bonji: “Tu ne hai uno?”. E Valentino: “Ho anche un demotivatore… è un mio amico, si chiama Nico. Infatti, quando gli ho detto ‘guarda che vado al Gialappa Show’, lui mi ha detto: ‘che ca**o ci vai a fare là?’”.

Ma soprattutto particolarmente atteso e divertente è stato il momento dell’intervista faccia a faccia tra Forest e Rossi in cui tra tante domande bislacche, spesso senza risposta, e un particolare trofeo col numero 46 ma con la mano che mostra il dito medio, alle spalle di Valentino Rossi c’era la presenza tra il pubblico in studio, proprio Francesca Sofia Novello, la compagna del Dottore.

Francesca che è stata oggetto delle ultime battute di Forest: “Nei paddock ci sono le ombrelline, che fanno ombra, con una di queste vi siete innamorati e avete messo su famiglia, confermi?”. Rossi risponde: “E’ qui la Franci!”. E allora Forest: “Ah non ti lascia libero, ti sta sul fiato sul collo, non hai più una vita. I dermatologi ci dicono dei danni che può fare il sole ma non quelli che può fare l’ombra…”

Rossi con la Gialappa’s: la battuta su Marquez e Stoner, o commenti del web

Tra le varie battute di Forest non poteva mancare un riferimento ai rivali storici di Valentino Rossi. Non Max Biaggi con cui comunque il Dottore ha detto più volte di aver fatto pace, bensi Casey Stoner e Marc Marquez con cui i dissing sono ancora in piedi, specie con lo spagnolo.

Forest ha parlato del gesto tipico di Rossi di aggiustarsi la tuta in moto in maniera particolare: “Un rito scaramantico maschile per eccellenza. il famosissimo testiculis tatics, per chi non ha fatto il classico vuol dire toccarsi i cosiddetti, i gioielli della famiglia. So che tu hai dato dei nomi ai tuoi gioielli di famiglia, è vero che li chiami uno Stoner e l’altro Marquez?”. Rossi ride divertito e se la casa con una battuta: “Non si può dire altrimenti non funziona più”.

Sul web il live sentiment della partecipazione di Rossi al programma di Tv8 è stata ovviamente gradita: “La grandezza di Valentino ,vedere la sua timidezza da come risponde e nei suoi movimenti” ha scritto qualcuno anche se Vale è apparso un pesce fuor d’acqua così davanti alle telecamere pur mantenendo la sua spontaneità. Tra apprezzamenti e critiche varie alla trasmissione della Gialappa’s però in molti haters di Vale non hanno mancato di fare battutine proprio sui dissapori della Malesia e del Mondiale 2015 con commenti del tipo: “Ma non scalcia più il Dottore?” e ancora: “dieci mondiali…ah pardon, solo nome” e poi “sembra un soprammobile, non parla quasi mai…”