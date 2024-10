Valentino Rossi, compleanno d'oro per Francesca Sofia Novello: cena stellata da Bottura e regalo di Cartier

Valentino Rossi ha festeggiato il compleanno della sua dolce metà Francesca Sofia Novello che ha compito 31 anni: regalo prezioso e cena stellata da Massimo Bottura per la coppia in attesa della seconda figlia dopo Giulietta

Non un giorno qualsiasi. Da festeggiare verosimilmente per l’ultima volta in tre. Visto che tra qualche mese saranno in quattro. Stiamo parlando della Valentino Rossi family. Il pluridecorato campione della MotoGP ha festeggiato a dovere il 31° compleanno della sua dolce metà Francesca Sofia Novello che proprio oggi compie 31 anni. La coppia si è concessa una cena extralusso in un ristorante stellato, quello di Massimo Bottura. Con tanto di dedica da parte dello chef. Mentre il Dottore ha voluto fare gli auguri alla sua “bella” compagna sui social laddove la modella internazionale ha postato tantissime foto della serata.

Valentino Rossi: compleanno stellato per Francesca Sofia Novello, cucina Massimo Bottura

Una lunga giornata per Francesca Sofia Novello quella che ha portato a spegnere 31 candeline. La modella internazionale, in passato anche sul palco del Festival di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus (ricordate la polemica del passo indietro?), ha documentato tutto su Instagram con tanti scatti a cominciare dagli auguri con tanto di mazzo di rose rosse della piccola Giulietta primogenita dell’unione oramai consolidata con Valentino Rossi.

Già, e il Dottore? Ovviamente presente, nella successiva foto con Giulietta e mamma Francesca. La coppia si è poi concessa una serata romantica e stellata al tempo stesso. Cena all’Osteria Francescana per la cucina, stellata appunto, di chef Massimo Bottura. Non è dato sapersi nel dettaglio il menù ma proprio nel post della Novello spicca un piatto di tortellini bagnato con della panna e poi un tortino con decorazioni laminate d’oro con tanto di candelina per festeggiare al meglio il compleanno.

Gli auguri di Rossi alla sua Francesca in dolce attesa

“BDAY GIRL La vita ti riserva dei Regali che neanche ti immagini. Grazie a tutti per gli auguri” ha scritto Sofia sul profilo Instagram. Lo chef Bottura ha anche omaggiato la modella con una cadeau firmato. Insomma una seratona… Ma soprattutto non passa inosservato tra le foto sul tavolo della cena un prezioso e misterioso regalo firmato Cartier. Probabilmente un dolce ma anche pregiato pensiero di Valentino.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello (coppia fissa da oramai 8 anni) diventeranno genitori per la seconda volta. La modella di fama internazionale è di nuovo in dolce attesa. L’annuncio è arrivato sui social esattamente lo scorso luglio, col ‘Dottore‘ che sempre in versione ‘dottore’ ha ufficializzato che la coppia fosse in dolce attesa di un’altra bambina dopo la primogenita Giulietta, nata a marzo 2022.