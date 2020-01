Sanremo 2020 e sessismo: la Novello si schiera.Il parere di Rossi

Allo stupore, per quanto esternato in diretta da Amadeus nel corso della conferenza stampa più attesa, si è aggiunta l’indignazione. E una mole di critiche, maturate anche in una formale richiesta di scuse firmata da 29 parlamentari donne, nei riguardi del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Francesca Sofia Novello ha provocato un insieme di reazioni forti, estreme, quasi quanto la partecipazione di Junior Cally, esclusione su cui la modella preferisce astenersi.

In un’intervista rilasciata a Quotidiano.net, la protagonista del “passo indietro” rispetto al compagno Valentino Rossi si è espressa: “Come ho scritto su Instagram, faccio la modella adesso che sono fidanzata con Vale e farò la modella anche nel caso in cui mi sposi o mi lasci con lui! L’espressione ’un passo indietro’? Amadeus ha soltanto voluto sottolineare il mio atteggiamento riservato. Atteggiamento che ho sempre tenuto in questi anni nei confronti della grande visibilità del mio fidanzato. Per mia scelta, infatti, ho voluto evitare accuratamente di trarne vantaggio”.

“Mi hanno chiamata perché amo Valentino? Forse sì, forse no. Non so se ha inciso il mio percorso scolastico, ma sicuramente sono stata scelta per quello da modella”, ha aggiunto la Novello.

La difesa ad oltranza da parte di Francesca Sofia, modella e influencer a due esami dalla laurea in Giurisprudenza, è proseguita: “No, nel modo più assoluto. Il ruolo femminile sovrasta questa sterile polemica che si sta rivelando strumentale. Come già detto, nessuno ha il diritto di parlare a mio nome e non voglio essere difesa da persone e associazioni che cercano solo visibilità. Sono una donna e sono assolutamente consapevole di quello che faccio. Non mi sento assolutamente sminuita nel mio ruolo di donna. Ed essere la ragazza di Valentino mi ha dato visibilità. Per quanto riguarda le mie doti estetiche, beh sono quelle che semplicemente mi hanno consentito di diventare modella e salire sul palco di Sanremo”.

Sanremo, le polemiche: l’opinione di Valentino Rossi

La reazione del campione di MotoGP, dopo l’esplosione delle accuse di sessismo scaturite proprio dalle valutazioni estetiche espresse in diretta e dall’espressione “un passo indietro”, a detta di Amadeus, mal interpretata nonostante si fosse soffermato anche sul significato della sua scelta. “Sono felicissima di poter dire che Vale mi ha espresso la sua piena solidarietà”, il commento di Francesca.

“Non è certamente il ruolo di valletta deputato a far fare un passo avanti alle donne. Le pari opportunità si esprimono in altre sedi e con ben altra enfasi rispetto a quella che può trasmettere una partecipazione televisiva”.

VIRGILIO SPORT | 20-01-2020 11:02