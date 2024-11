MotoGP, Gp Barcellona 2024: orari, info, dove vederlo in tv e in streaming. Bagnaia o Martin, la resa dei conti

Ultimo appuntamento del Motomondiale: il weekend a Montmelò sarà decisivo per il titolo iridato con Martin in vantaggio di 24 punti su Bagnaia. Sarà anche l'occasione per fare solidarietà in favore della città di Valencia. Tutti gli appuntamenti in tv

È il momento del gran finale. La MotoGP chiude la stagione 2024 con l’attesissimo duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, pronti all’ultima sfida per il titolo con Pecco in ritardo di 24 punti rispetto allo spagnolo vicino alla conquista del suo primo titolo iridato. L’ultimo round del Motomondiale si corre eccezionalmente sul circuito di Montmelò, a Barcellona, nel week end dal 15 al 17 novembre. La tappa catalana ha preso il posto di Valencia, colpita dalla devastante alluvione di fine ottobre.

Oltre alla lotta per la corona iridata, il Gran Premio di Barcellona avrà un valore speciale: sarà infatti un weekend di solidarietà, con iniziative a sostegno delle comunità valenciane danneggiate dal maltempo. Un appuntamento imperdibile, quindi, non solo per il grande spettacolo in pista, ma anche per lo spirito di vicinanza e sostegno che accompagnerà l’evento. Di seguito, tutti gli orari del weekend per seguire l’evento in diretta TV e streaming.

Pecco vs Jorge: the last dance, Martin ha +24 su Bagnaia

Si alza il sipario sull’ultimo round del Mondiale MotoGP. Francesco Bagnaia, campione in carica, sfida Jorge Martin, deciso a conquistare il suo primo titolo nella classe regina. Dopo un’intera stagione di battaglie e sorpassi, Martin arriva al weekend di Barcellona con un vantaggio di 24 punti su Pecco, dopo l’incredibile weekend a Sepang.

Lo spagnolo ha una strada relativamente semplice: basterà vincere la Sprint Race di sabato per aggiudicarsi il campionato. Bagnaia, invece, è chiamato a un’impresa, con l’obiettivo di vincere sia la Sprint sia la gara di domenica per ribaltare il pronostico e conquistare il titolo per la seconda stagione consecutiva. In caso di arrivo a pari punti, il trionfo andrebbe comunque all’italiano grazie al maggior numero di vittorie nelle gare lunghe (10 a 3 a favore di Pecco).

E non finisce qui: in ballo c’è anche il terzo posto, con una sfida serratissima tra Marc Marquez ed Enea Bastianini. Marquez è avanti di un solo punto sull’italiano, il che rende il weekend catalano decisivo anche per la conquista del gradino più basso del podio iridato.

MotoGP a Montmelò: le iniziative per Valencia

Il MotoGP di Barcellona non sarà solo teatro della sfida finale tra Bagnaia e Martin, ma anche un grande evento di solidarietà per aiutare Valencia, duramente colpita dall’alluvione di fine ottobre. L’intero ricavato dei biglietti sarà destinato ai soccorsi nelle aree colpite, trasformando il weekend di gara in un’occasione di supporto concreto.

Nel cuore della fan zone del circuito, ci saranno due aste benefiche: i piloti MotoGP, insieme a ospiti d’eccezione, per mettere all’asta oggetti esclusivi donati dal paddock. In parallelo, un’asta online offrirà pezzi unici, tra cui la storica moto di Maverick Viñales con cui vinse il Mondiale Moto3 nel 2013. A coronare l’iniziativa, una maglietta speciale con il logo #RacingForValencia sarà in vendita, e i proventi andranno interamente alle operazioni di soccorso.

MotoGP Barcellona, gli orari

Tutti gli appuntamenti della MotoGP saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv. In chiaro su TV8 si potranno vedere le qualifiche, la Sprint Race e anche la gara della domenica.

Il programma (Sky Sport, Sky Go, NOW, TV8)

Venerdì 15 novembre

MotoGP – prove libere 1 ore 10:40

MotoGP – pre qualifiche ore 14:55

Sabato 16 novembre

MotoGP – prove libere 2 ore 10:05

MotoGP – qualifiche ore 10:45 (in diretta anche su TV8)

MotoGP – Sprint ore 14:55 (in diretta anche su TV8)

Domenica 17 novembre