MotoGP, Bagnaia o Martin: chi sarà campione del mondo, tutte le combinazioni. Classifica piloti post Sprint

Dopo la Sprint del Gp di Barcellona bis, Pecco Bagnaia tiene aperto il Mondiale MotoGP con Martin che ha ancora 19 punti di vantaggio. Vediamo tutte le combinazioni per Bagnaia o Martin

Una vittoria per tenere aperto il Mondiale. Francesco Bagnaia ha fatto il suo vincendo alla stragrande la Sprint del Gran Premio della Solidarietà di Barcellona. Nonostante la beffa dell’ultimo giro col sorpasso di Enea Bastianini, Jorge Martin è riuscito innanzitutto a restare in piedi, evitare guai e col terzo posto mantenere un buon vantaggio su Pecco che lo può lasciare abbastanza tranquillo in vista dell’ultima gara di domani. Vediamo tutte le combinazioni per Martin e Bagnaia al fine di diventare campioni del mondo.

La nuova classifica mondiale piloti dopo la Sprint di Barcellona

Bagnaia rosicchia 5 punti a Jorge Martin che ha ora 19 lunghezze su Pecco. In virtù del terzo posto nella Sprint Bastianini ha superato Marc Marquez, oggi solo settimo, nella lotta al terzo posto.

1 J. Martin Ducati 492 2 F. Bagnaia Ducati 473 3 E. Bastianini Ducati 377 4 M. Marquez Ducati 371 5 P. Acosta KTM 209

MotoGP, Bagnaia campione del mondo se: tutte le combinazioni

Pochi calcoli per Bagnaia. Pecco ha solo due combinazioni per diventare per la terza volta di fila campione del mondo. Deve vincere o al massimo arrivare secondo ma ovviamente Jorge Martin deve fare decimo o quindicesimo o finire fuori dalla zona punti o peggio ancora, cadere o ritirarsi.

Vince con Martin 10° o peggio

Se arriva 2° con Martin 15° o ritirato o fuori dai punti.

MotoGP, Martin campione del mondo se: tutte le combinazioni

Abbastanza facile il compito per Jorge Martin che dall’alto dei suoi 19 punti di vantaggio può permettersi di arrivare anche nono in caso di vittoria di Bagnaia. Martinator come ha fatto oggi deve restare lontano dai guai ed evitare cadute.

Martin campione con un piazzamento nei primi 9 se Bagnaia vince

Martin campione con un 14° posto se Bagnaia arriva 2°.

Se Bagnaia non finisce nei primi 2 posti, Martin è automaticamente campione

