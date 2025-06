MotoGP Aragon 2025: orari, info e dove vederlo in tv e in streaming. Marquez gioca in casa, Bagnaia deve scuotersi

La MotoGp torna in Spagna, si corre il GP di Aragon ottava tappa del motomondiale: Marquez vuole allungare nel mondiale piloti, Bagnaia cerca di accendere la sua stagione

Torna il Motomondiale, si riaccendono i motori della MotoGP. Che ritorna in Spagna a poche settimane dalla gara di Jerez. Stavolta si corre il Gran Premio di Aragon ottava tappa del campionato. Che riparte dopo l’exploit di Bezzecchi e dell’Aprilia nella pazza gara di Silverstone che ha consolidato il primato in classifica piloti di Marc Marquez dopo le cadute del fratello Alex e di Bagnaia decisamente in cerca di riscatto dopo gli zero delle ultime corse in Francia e in Gran Bretagna.

MotoGP, Marc Marquez è già in fuga

Si torna in Spagna con due spagnoli in testa al Mondiale, per di più fratelli. Marc e Alex Marquez. Il fratellone però grazie al 2° posto di Silverstone per la prima volta in stagione ha allungato complice anche la caduta di Alex nel finale. Sono ora 24 i punti che dividono i due fratelli. Più staccato invece Bagnaia al terzo posto: Pecco tentato da sirene Yamaha, dopo il doppio zero delle ultime due gare, è crollato a -72 punti da Marc Marquez. E come al solito cerca anche qui ad Aragon la miccia che possa accendere il suo campionato.

Non ci sarà Luca Marini che si è infortunato gravemente nei test Honda per la 8 ore di Suzuka, non ci sarà ovviamente il campione Jorge Martin ancora alle prese con i postumi dei vari infortuni dopo essere ricomparso alla festa Aprilia di Misano, chissà per ricomporre i cocci di un matrimonio finito prima di cominciare.

Sprint race nel weekend ad Aragon

Il programma si aprirà domani, venerdi 6 giugno, con le prime prove libere in programma alle ore 10:45. Moto che torneranno in pista sempre giovedì con le pre-qualifiche alle 15. Sabato la giornata si aprirà con le prove libere 2 che partiranno alle 10:10. Quaranta minuti in pista e poi subito l’inizio delle qualifiche alle 10:50. Un weekend che vale ancora di più in termini di punti dato che ci sarà anche la gara sprint, in programma sabato 7 alle 15. Si chiude il fine settimana di Moto Gp ovviamente con la gara: semaforo verde alle 14 di domenica 8.

Gp di Aragon, il programma completo

Venerdì 6 giugno

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1 (in diretta su Sky Sport Moto Gp, in streaming su SkyGo e NOW)

Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche (in diretta su Sky Sport Moto Gp, in streaming su SkyGo e NOW)

Sabato 7 giugno

Ore 10:10: MotoGP – prove libere 2 (in diretta su Sky Sport Moto Gp, in streaming su SkyGo e NOW)

Ore 10.50: MotoGP – qualifiche (in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Moto Gp, in streaming su SkyGo e NOW)

Ore 15: MotoGP – Sprint (in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Moto Gp, in streaming su SkyGo e NOW)

Domenica 8 giugno