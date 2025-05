MotoGP, anche Marquez in difficoltà con la Ducati GP25: "Mio fratello Alex più forte". Yamaha vuole Bagnaia, il clamoroso retroscena

Alex Marquez batte per la prima volta sua fratello Marc e conquista la Sprint del GP di Silverstone. I due fratelli commentano la loro gara, mentre Bagnaia soffre e si fa strada una indiscrezione che lo vede al centro dei desideri di Yamaha per il 2026

Non basta un solo Marquez a monopolizzare la MotoGP, quest’anno sono potenzialmente due in corsa per il titolo (almeno stando a questi primi sette appuntamenti della stagione). Alex, fratello minore di Marc, in sella alla Ducati del team Gresini – nonché una GP24 anteriore a quella aggiornata del parente che corre per la scuderia ufficiale – continua a dire la sua nel campionato con un passo spesse volte notevole e con risultati che al momento lo proiettano come diretto inseguitore del fratello, attualmente leader della classifica. Alex, dicevamo, ha vinto la Sprint Race del GP di Silverstone, portandosi a -19 da Marc e senza che tra l’altro ci fosse un gioco di sponda tra i due.

Marc Marquez: “Alex è stato più forte”

Il Marquez del team Gresini infatti se l’è proprio sudata la vittoria nella gara veloce, avendo la meglio anche su un Fabio Quartararo che con la sua Yamaha ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. E anche approfittando di una sbavatura del fratello, superato da Alex per poi vincere con più di tre secondi e mezzo da Marc.

“Sono davvero felice, non poteva esserci risultato migliore”, ha dichiarato il vincitore della Sprint a Sky Sport, pur riconoscendo un errore alla partenza per poi riuscire a “controllare le curve”. Poi quando il fratello è andato lungo “ho preso il passo e ho avuto un ottimo feeling”. Mastica amaro invece l’ex Honda, ammettendo che la partenza aggressiva è stata la scelta giusta “visto che partivo dalla seconda fila”. Poi però si è rimproverato l’errore in curva 3, dove già era caduto nelle prove di ieri. “Ho provato a tenere il passo, ma lui è stato più forte. Non potevo dare di più oggi”.

La difficoltà con la GP25 di Marquez

Rispetto al fratello, il maggiore dei Marquez ha avuto in particolare delle criticità con la gomma anteriore, decisamente consumata a fine gara. Pur essendo soddisfatto del risultato, lo spagnolo non si è detto tale per il feeling con la moto, tra l’altro su una pista dove già lo scorso anno aveva espresso delle difficoltà. Non molto da recriminare invece sulle gomme: “La soft era quella giusta, con la media forse avrei potuto ottenere qualcosa in più, ma anche con dei rischi ulteriori. Ma per domani monteremo la media”, più adatta alla gara lunga.

E mentre sul podio di giornata è salito Fabio Di Giannantonio, seguito da un Marco Bezzecchi in rimonta dal 19esimo posto e da Johann Zarco. Sesto Francesco Bagnaia, che prosegue il suo cammino dolente con la GP25 (che, se non altro, in questo fine settimana sta dando problemi anche al compagno di squadra, come ha affermato ieri il torinese e come confermato oggi).

Bagnaia fatica ancora con la sua nuova moto. E Yamaha sta facendo un pensiero su di lui per il 2026

Manca il feeling con la moto, in particolare con l’anteriore e l’ingresso in curva, e pur mantenendo il terzo posto in classifica Pecco inizia a soffrire un distacco davvero pesante dal leader Marquez. E intanto Sky Sport ha riportato una indiscrezione che avrebbe del clamoroso: la Yamaha, in costante ascesa di prestazioni come abbiamo visto, vuole fare le cose in grande e punterebbe per avere tra le proprie fila Bagnaia per la prossima stagione. Magari formando un’altra accoppiata di campioni MotoGP con Quartararo.

Va detto che il piemontese ha allontanato di recente ogni ipotesi di rescindere in anticipo un contratto che lo lega alla Ducati sino al 2027. Ma, come insegna il caso Jorge Martin-Aprilia (pur con Pecco che, commentando la situazione che si è venuta a creare, ha sottolineato come gli accordi vadano onorati), le resipiscenze possono essere sempre possibili.