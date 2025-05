MotoGP Silverstone prove libere: Marc Marquez fa subito paura, Bagnaia no. La strana penalità di Quartararo

Marc Marquez subito più veloce nelle prime libere del Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna con la Ducati davanti a Morbidelli e Alex, ottavo Bagnaia. Quartararo "fermo" 10 minuti ai box

Inizia tanto per cambiare nel nome di Marc Marquez il week end del Gran Premio di Silverstone di MotoGP. Lo spagnolo leader del Mondiale ha stampato subito un tempone nella prima sessione di prove libere. Secondo con exploit sulla bandiera a scacchi Franco Morbidelli con la Ducati VR46, quindi Alex Marquez con la Ducati Gresini. Quarto tempo incoraggiante per Marco Bezzecchi su Aprilia. Solo ottavo invece Pecco Bagnaia come al solito guardingo in avvio. Curiosa penalità scontata in avvio di fp da Fabio Quartararo con la Yamaha.

Marc Marquez ha dominato sin da subito le prime libere del Gp di Gran Bretagna. A Silverstone lo spagnolo ha stampato il tempo di 1:58.702, davanti a Franco Morbidelli che proprio sulla bandiera a scacchi ha fatto il secondo tempo mettendosi in mezzo ai fratelli, con Alex terzo. Bene anche Bezzecchi, 4° con tanto di messaggio Aprilia al lungodegente e scontento Martin. Bagnaia chiude le FP1 in 8^ posizione IN AGGIORNAMENTO

Quartararo penalizzato per Le Mans: salta 10 minuti di prove

Curiosa penalità per Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha era stato “indagato” a Le Mans per non aver seguito le indicazioni dei marshall del circuito dopo la sua caduta nelle prime fasi della gara caotica per via della pioggia e dei continui cambi di moto dei piloti. Quartararo è stato sanzionato con 10 minuti di “fermo” nella prima sessione di prove libere in cui di fatti non ha potuto girare restando nel suo box.