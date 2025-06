MotoGP Aragon, Bagnaia si fa sentire: "Ho chiamato Gigi Dall'Igna". Marquez mette in guardia Pecco e non solo

Nel giorno dedicato alla conferenze e al media day della MotoGP ad Aragon, Pecco Bagnaia rivela di aver chiesto a gran voce a Ducati di aiutarlo a invertire il trend. Marc Marquez si sente forte in casa

Patti chiari e amicizia lunga. Francesco Bagnaia cerca la scossa ad Aragon dove torna la MotoGP. Ma la scossa la chiede anche alla Ducati. Lo ha detto a chiare lettere il due volte iridato della classe regina che dopo due battute d’arresto a Le Mans e Silverstone in terra spagnola vuole tornare a sentire quelle sensazioni sulla Desmosedici smarrite nel 2025. Di contro c’è chi, come Marc Marquez marcia a gonfie vele anche quando non vince. E in una delle gare di casa avvisa gli avversari: qui, non sarà terreno di conquista.

MotoGP, Bagnaia chiama Ducati: “C’è Gigi?”

Messo così sembra un vecchio spot di una nota marca di gelati. Ma non siamo così lontani da quello che è realmente successo in casa Ducati, sponda Bagnaia, dopo la doppietta di “zeri” tra Le Mans e Silverstone del campione torinese. A raccontarlo lo stesso Pecco che, dopo un avvio di stagione tutt’altro che entusiasmante (una sola vittoria ad Austin) e il filotto negativo delle ultime uscite europee, è crollato a -72 punti dal leader del Mondiale MotoGP, Marc Marquez.

Pecco, come succede da inizio stagione, cerca anche qui ad Aragon la miccia che possa accendere il suo campionato. e per farlo, per sua stessa ammissione, ha preso in mano il telefono per “stalkerare” i tecnici Ducati: “Dopo Silverstone – racconta Bagnaia a Sky – mi son preso i miei giorni per analizzare, come faccio, sempre. Poi mi son preso il telefono e ho iniziato a fare le mie chiamate: al team, a Gigi (Dall’Igna, ndr), a tutti quelli della squadra per trovare una soluzione che potesse funzionare: partiamo con una moto simile a quella di Silverstone, ma con alcuni accorgimenti che magari riusciranno a darmi qualcosa in più”

Pecco crede nella svolta ad Aragon

“Io solitamente guardo quasi tutte le gare degli anni precedente – le parole di Pecco a Sky – non so se gli altri lo fanno, io sì. Questa è una pista che mi piace e si adatta al mio stile, dove ho ottenuto buoni risultati. Sarà importante avere un buon feeling. Negli ultimi due GP non ho fatto risultati, ma qualcosa di positivo c’era e dobbiamo ripartire da lì. Fino a sabato a Le Mans andavo forte, idem sabato a Silverstone. “.

Marquez si sente forte: “Devo sbagliare di meno”

Più 24 punti sul fratello Alex e 72 su Bagnaia. Non aveva mai avuto un vantaggio così grande Marc Marquez finora. Curioso il fatto che questo allungo sia arrivato dopo un week end, Silverstone, in cui per la prima volta in stagione, lo spagnolo non ha vinto nè la Sprint, nè la gara. Segno che cadere meno allunga non solo la vita ma anche la propria classifica.

Lo sa bene Marc che sottolinea: “Ho sbagliato molto la domenica e su questo devo, dobbiamo lavorare ancora, al momento è il mio punto debole, proverò a gestire il tutto in modo diverso”. Marquez è sempre sincero sulle proprie sensazioni sulle varie piste e per quanto riguarda Aragon si sente di sbilanciarsi: “Io quando c’è una pista dove faccio fatica, lo dico. Invece qui, lo dico sin da subito, mi diverto. Voglio provare dalle fp1 a fare un bel week end, guidare bene. Poi vediamo se qualcuno, Alex o Pecco, è più forte di me, la cosa più importante è il campionato”. Non a caso Aragon è stata la pista dove Marquez lo scorso anno è tornato a vincere dopo circa mille giorni di astinenza. Pecco, Alex e gli avversari sono avvisati.