MotoGP, Dall'Igna non è tenero con Bagnaia (e Ducati): "Nessuna giustificazione, serve ritrovare forza e umiltà"

In casa Ducati il momento non è dei migliori: gli errori di Bagnaia hanno chiamato in causa anche Gigi Dall'Igna, che ha bacchettato l'ex campione del mondo. "E la concorrenza sta risalendo"

Che qualcosa si sia incrinato tra Ducati e Pecco Bagnaia non è più un mistero: la scivolata di Silverstone, se mai ce ne fosse stato bisogno, è sembrata un po’ come il sale sulla ferita, che adesso brucia decisamente più di quanto bruciasse prima. Specialmente se a soffiarci sopra è Gigi Dall’Igna, l’uomo che di Bagnaia s’è innamorato (motoristicamente parlando) ma da quale adesso pretende un passo in avanti, uno step che in qualche modo possa corroborare la sete di successi delle rosse di Borgo Panigale. Con Marc Marquez che il suo lo sta facendo debitamente, ma a far rumore sono soprattutto i problemi attraversati da Pecco.

Dall’Igna usa il bastone: “Serve ritrovre forza e umiltà”

La fiducia del team factory è rimasta immutata nei confronti del bicampione del mondo 2022-2023, m è chiaro che io 72 punti di ritardo dal compagno di box fanno parecchio pensare. E Dall’Igna forse per la prima volta fa capire che in Ducati qualcosa si stia rompendo, seppur si sia ancora in una fase (per così dire) embrionale.

“Che Pecco stia attraversando un momento delicato è sotto gli occhi di tutti. A Silverstone è stato anche sfortunato, perché la gara si stava mettendo in una certa maniera e senza la caduta magari avrebbe potuto raccogliere qualcosa di veramente importante. Però è evidente che ognuno deve fare la sua parte e sentirsi responsabilizzato per riuscire a rendere al meglio. Assistiamo a una fase del campionato nel quale molti rivali stanno risalendo in fretta, e non potrà che farci bene lottare contro tante moto veloci. A patto però di ritrovare un po’ della propria forza e l’umiltà che sempre c’ha contraddistinto”.

Bagnaia però, con il doppio zero raccolto nelle ultime due gare (appena 4 punti nella sprint del sabato in Gran Bretagna), sente di essere davvero in difficoltà. “Ci sono dati, dinamiche e situazioni che dovremo andare ad analizzare in questi giorni. Una di queste riguarda il periodo no di Pecco, ma a Silverstone abbiamo faticato anche con Marquez, il che è abbastanza sorprendente, viste le nostre abitudini”.

Aragon terreno di riscossa. “Ma nessuna giustificazione”

La gara in terra britannica ha rimescolato ulteriormente le carte, con Bezzecchi che peraltro ha fatto battere un colpo a un’Aprilia che pareva già destinata a fare da comprimaria nottetempo. “Se a Silverstone negli ultimi 11 anni hanno vinto 11 piloti diversi significa che davvero è una pista imprevedibile, quindi non farei risuonare troppi allarmi. Marc ha fatto una prova preziosa, pur nelle difficoltà del momento: il terzo posto che ha agguantato vale tanto e testimonia che lui con questa moto ha trovato subito un bel feeling”.

Quel che stona, insomma, è il momento difficile di Bagnaia, che qualche grattacapo in casa Ducati lo sta procurando. “Non esistono giustificazioni, ma vale per lui come per tutto il team”. Che ad Aragon, il prossimo 7-8 giugno, vuol tornare a fare la voce grossa.