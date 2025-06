Torniamo in casa Milan per fare il punto sull’ex Juventus Rabiot ancora protagonista del calciomercato estivo. Il centrocampista francese è stato più volte accostato al Milan, ma ora sta prendendo piede la notizia che vorrebbe rimane al Marsiglia. Adrien sembra non curarsi della cosa mentre l’OM ha annunciato la firma del trequartista Gomes dal Lilla e del difensore Cjegan-Riley . Per rimanere al Milan, si stringe per il sostituto di Theo che potrebbe approdare all’Atletico Madrid: obiettivo numero 1 Oleksandr Zinchenko poi Jakub Kiwior.