Benedetta Pilato: "Elisa Di Francisca non s'è scusata per la polemica sul 4° posto, ha continuato dopo Parigi"

La giovane nuotatrice torna sulla querelle a distanza con l'ex campionessa di scherma e spiega: "Mi ha chiamato ma non erano delle scuse. Ecco perché non ho replicato".

Sembrava tutto risolto grazie alla telefonata di scuse di Elisa Di Francisca a Benedetta Pilato. Ma in realtà non è andata proprio così. A raccontare un’altra verità sulla polemica in diretta tv dopo il quarto posto alle ultime Olimpiadi e il podio nella rana sfuggito per un solo centesimo è stata proprio Benny, nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. La giovane nuotatrice è tornata sulla vicenda delle critiche ricevute dall’ex campionessa di scherma per la sua “soddisfazione” dopo la finale, nonostante la beffa del terzo posto mancato per un soffio. E assicura che le cose non sono andate come raccontato da Di Francisca.

Pilato-Di Francisca e la polemica sul 4° posto alle Olimpiadi

Le due si sono effettivamente sentite dopo che era scoppiata la bufera. Come si ricorderà, durante una trasmissione tv Di Francisca si dichiarò sorpresa per il sorriso e la soddisfazione di Pilato, bacchettandola senza mezzi termini. Nel polverone rimase coinvolta suo malgrado pure la giornalista Rai Elisabetta Caporale, finita a sua volta nel mirino di gran parte del popolo del web. Insomma, un vero e proprio putiferio, durato per giorni e giorni. L’ex stella della scherma ha poi sentito al telefono Pilato per chiarirsi. Non per scusarsi, però, come ha sottolineato Benny nell’intervista.

I social e lo choc di Benny: “Trovavo la mia faccia ovunque”

Lì per lì Pilato non s’era resa neanche conto d’esser finita al centro di una vera e propria tempesta social, anche se quasi tutti in realtà in quei giorni le espressero vicinanza e solidarietà. “In quei giorni non potevo nemmeno rilassarmi guardando i social che trovavo la mia faccia ovunque“, la rivelazione rispondendo alle domande poste dall’intervistatrice Chiara Soldi. “In realtà a me non interessava, continuavo ad andare in piscina per guardare le gare e mi divertivo“. E proprio in seguito all’eco e al clamore mediatico della sua vicenda, il presidente Sergio Mattarella ha deciso di accogliere dopo le Olimpiadi anche i quarti classificati al Quirinale.

Scuse da Di Francisca? No: Pilato racconta un’altra verità

Quanto alla querelle con Elisa Di Francisca, ci sono dei puntini sulle i da mettere, per Benny: “Non è andata proprio come ha raccontato lei. Per me le sue non erano delle scuse, ma avevo capito la situazione e non mi interessava rispondere perché me la stavo veramente godendo. Devo dire che sono rimasta scioccata che da parte sua la polemica sia continuata anche dopo le Olimpiadi“. Una polemica che Pilato ha preferito non alimentare, evitando di mettere ulteriore carne al fuoco: “Io ero in vacanza con gli amici, ero felice e non mi è interessato rispondere nemmeno in quel caso. Per me è un capitolo chiuso”.