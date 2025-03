Juventus, Huijsen altro capo d’accusa sulla testa di Giuntoli: scaricato in estate, ora può finire al Real Madrid

A luglio scorso il d.s. ha ceduto per 15 milioni al Bournemouth il giovane difensore, inseguito ora dai più prestigiosi club d’Europa

Non solo la scelta di Thiago Motta: Cristiano Giuntoli, d.s. della Juventus, è sotto i riflettori anche per gli errori commessi nello scorso calciomercato estivo. Tra questi, la frettolosa cessione di Dean Huijsen, difensore che dopo aver debuttato in serie A con i bianconeri è stato venduto al Bournemouth e che ora potrebbe finire al Real Madrid per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

L’ex Juventus Huijsen incanta con la Spagna

Ha incantato anche con la Spagna, Dean Huijsen; il 19enne difensore del Bournemouth, ma con un passato alla Juventus e alla Roma, ha esordito lo scorso 20 marzo con la nazionale iberica, nella gara di andata di Nations League contro l’Olanda, venendo poi confermato anche per il match di ritorno dal c.t. De La Fuente. Per Huijsen si tratta del coronamento di una stagione eccezionale: il centrale è infatti tra le rivelazioni della Premier League, nonché uno dei grandi rimpianti dei tifosi della Juventus.

Huijsen lanciato da Allegri ed elogiato da Mourinho

Huijsen fu arruolato a soli 16 anni nelle giovanili della Juventus da Giovanni Manna, oggi d.s. del Napoli ma allora dirigente bianconero. Dopo l’esperienza con la Juventus Next Gen, Huijsen debuttò in serie A con i bianconeri sotto la gestione tecnica di Massimiliano Allegri, prima di essere ceduto in prestito a gennaio 2024 alla Roma: per lui 13 presenze e 2 gol in 6 mesi con i giallorossi, numeri accompagnati da prestazioni che indussero José Mourinho a descriverlo come “uno dei prospetti di maggior qualità nel calcio europeo”.

Huijsen nel mirino del Real Madrid e dei club di Premier

Dell’exploit di Huijsen al Bournemouth si sono accorti anche diversi top club internazionali: secondo As, il Real Madrid sarebbe intenzionato ad investire una cifra considerevole per acquistare il difensore che, però, piace anche a Chelsea, Manchester United e Liverpool.

Il Bournemouth, dal canto suo, si prepara a incassare una gigantesca plusvalenza: l’attuale valutazione di Huijsen ha già superato i 40 milioni di euro, ma la concorrenza per averlo può facilmente far salire il prezzo del suo cartellino sopra i 50 milioni.

Juventus, Huijsen scaricato da Giuntoli

L’evoluzione tecnica e di valore di Huijsen, però, rappresenta al tempo stesso un pesante capo d’accusa su Cristiano Giuntoli, che nella scorsa estate, nel tentativo di fare cassa e garantire a Thiago Motta i rinforzi a lui necessari, si liberò troppo frettolosamente del giovane difensore. Huijsen, che aveva già mostrato la sua stoffa in serie A nei 6 mesi trascorsi alla Roma, fu ceduto al Bournemouth per 15 milioni di euro più 3 di bonus e il 10% del valore della futura rivendita.

Juventus, gli acquisti in difesa di Giuntoli

A distanza di neanche un anno, la valutazione fatta da Giuntoli e dal club inglese pare davvero bassa per quello che è oggi un potenziale top player. Soprattutto se paragonata agli investimenti che lo stesso Giuntoli ha successivamente operato per rafforzare la difesa della Juventus: dopo aver ceduto Huijsen, il d.s. ha acquistato Cabal per 13 milioni (più 2 di bonus) e preso Kalulu in prestito per 3,3 milioni, con diritto di riscatto fissato a 14 miioni. Nel mercato di gennaio, invece, sono arrivati Kelly per 17 milioni (più 6 di bonus), Alberto Costa per 14 milioni e Veiga in prestito per 4 milioni. Eccezion fatta per Kalulu, nessuno di loro ha avuto un rendimento, né pare avere le potenzialità di Huijsen. Una colpa di cui Giuntoli potrebbe presto dover rendere conto.