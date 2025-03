Juve, dopo Motta tocca a Giuntoli? Anche Mauro lo scarica, ecco chi può prendere il suo posto

Anche il deus ex machina del mercato, l'uomo che aveva scelto Thiago e guidato acquisti e cessioni, rischia di essere allontanato: si fa largo un'ipotesi clamorosa.

L’allenatore è andato via, scaricato dalla stessa dirigenza che l’aveva scelto e da un gruppo con cui non era mai entrato in sintonia. Ma, dopo Thiago Motta, adesso in discussione c’è anche un’altra figura chiave della Juventus. L’uomo della ricostruzione, del rilancio, della nouvelle vague bianconera iniziata l’anno scorso. L’uomo che ha rotto con Allegri e scelto Motta, che ha guidato il mercato sbagliando tutte – o quasi – le scelte importanti. Stiamo parlando, naturalmente, di Cristiano Giuntoli.

Juventus, il clamoroso flop di Giuntoli

Il dirigente approdato alla Vecchia Signora dopo aver vinto lo Scudetto col Napoli sta contribuendo indubbiamente a risanare il bilancio della Juve. Il tetto ingaggi s’è notevolmente abbassato, alcuni big sono stati piazzati altrove. Sul campo, però, le cose non stanno andando bene. Anzi. La Juventus è sprofondata in una crisi che sembra senza fine, fallendo uno dopo l’altro tutti gli obiettivi stagionali. E le mosse sul mercato, con l’allontanamento dei vari Fagioli e Kean e gli ingaggi di Koop, Nico Gonzalez e altri, non hanno reso secondo le aspettative.

Mauro: “Alla Juve non comanda mai uno solo”

Per questo motivo sono in tanti a mettere in discussione l’operato del dg. A chiederne le dimissioni. Da Tony Damascelli dalle colonne de Il Giornale ad Antonio Cassano nei suoi sfoghi social, fino a Massimo Mauro che in un articolo per la Gazzetta dello Sport ha sottolineato impietosamente: “È stato dato troppo potere a un’unica persona. Giuntoli, di fatto, in questi mesi ha avuto tutta la Juventus in mano. Neanche Boniperti comandava da solo e lo dico per esperienza personale”. Sui social l’hashtag Giuntoli è da giorni in top trend, soprattutto dopo l’esonero di Motta che lo stesso dirigente aveva fortissimamente voluto, per poi allontanarlo prendendone le distanze. Tantissimi tifosi la pensano come Damascelli, Cassano o Mauro.

Tare al posto di Giuntoli? L’ipotesi suggestiva

Premesso che Giuntoli non sembrerebbe avere alcuna intenzione di fare un passo indietro e di recedere anticipatamente dal contratto in essere con la Juve, si fa largo un’ipotesi clamorosa per la sua sostituzione. Che potrebbe, a questo punto, arrivare a fine stagione. Anche ai piani alti della Vecchia Signora, John Elkann in testa, stanno riflettendo sul suo operato. E da quelle parti hanno sempre apprezzato chi ha saputo lavorare senza troppe risorse, ma con lungimiranza. Confrontandosi con tanti paletti e pochi soldini. Uno come Igli Tare, insomma.