Lecce-Como 0-3 pagelle: Diao affossa Giampaolo, rissa violenta in campo e cori contro l'arbitro sugli spalti

Diao migliore in campo con una doppietta, bene Goldaniga che torna al gol. Assist di Nico Paz, Da Cunha e Strefezza. Malissimo Gasper e Baschirotto

Sprofondo giallorosso. Il Lecce non sa più vincere (l’ultima volta fu a Parma il 31 gennaio 2025) e il Via Del Mare fischia con rabbia per un altro passo falso che aumenta il rischio retrocessione: il Como vince 3-0 e inguaia la squadra di Giampaolo. Non basta la buona partenza del Lecce che, al 7′, costruisce un’occasione gol poi annullata per fuorigioco: Krstovic, su assist di Gallo, era riuscito a battere sotto rete Butez. Al 33′ si sblocca la gara: Nico Paz salta un uomo a centrocampo e, con un sontuoso scavino, fa partire un perfetto lancio filtrante che mette Diao davanti a Falcone. L’attaccante senegalese non sbaglia e dopo il check del Var la rete viene assegnata. Nel finale dei primi 45′ vengono ammoniti Ikonè e Krstovic, dopo un accenno di rissa.

Provano a reagire i giallorossi con il supporto del pubblico di casa: al 64′ Krstovic va giù in area e si accende il fuoco al Via del Mare: rissa in campo e cori contro l’arbitro Sozza che, dopo una lunga revisione al VAR, conferma che non si tratta di calcio di rigore per il Lecce in quanto non sussiste il tocco di Kempf in marcatura sul montenegrino. Il Lecce cala di intensità e il Como trova altre due reti: una gol di Goldaniga, su assist di Da Cunha da calcio piazzato, e poi al 91′ ancora con Diao (doppietta) che tutto libero in area segna con un tiro a giro sul secondo palo su assist di Strefezza. I giallorossi restano al 17° posto a quota 26 punti; il Como, invece, si avvicina alla salvezza aritmetica salendo al 13° posto a quota 39.

Lecce-Como, la chiave tattica della gara

Lecce in campo con il 4-3-3. Giampaolo deve rinunciare agli indisponibili Jean e Marchwinski. Tornano titolari Helgason e Ramadani in mezzo al campo.

Il Como, in campo con il 4-2-3-1, deve fare a meno degli infortunati Dossena e Sergi Roberto. Occasione per Alex Valle sulla fascia sinistra, ancora panchina per Cutrone.

Primi quarantacinque minuti molto belli e intensi con due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Nel secondo tempo è il Lecce a fare la gara ed a costringere il Como ad abbassare il baricentro. Giampaolo chiede agli esterni di andare in profondità per poi servire Krstovic in area. La squadra di Fabregas nei minuti finali trova compattezza e in contropiede sorprende gli uomini di Giampaolo

Lecce-Como, curiosità: forte ritardo sulla tabella di marcia

Sono le 16:10 quando in campo ci sono tutti tranne uno. L’arbitro Sozza si guarda incredulo e cerca di calmare i calciatori impazienti ma senza il portiere del Como non si può riprendere la gara. Sembrava tutto pronto quando in realtà mancava sul terreno di gioco soltanto Jean Butez.

Il portiere del club lombardo, reduce da un problema fisico a causa di uno scontro nel primo tempo, quando è uscito dal tunnel degli spogliatoi è stato accolto dai fischi dei tifosi presenti al Via del Mare.

I top e flop del Lecce

Gaspar 4.5. Disastro in marcatura su Diao che al 33′ sfugge in ripartenza e insacca la rete dell’1-0.

Disastro in marcatura su Diao che al 33′ sfugge in ripartenza e insacca la rete dell’1-0. Baschirotto 5. Non efficace al 33′ la chiusura dello spazio su Diao: resta troppo largo dal compagno di reparto Gaspar, l’attaccante avversario passa nel varco libero, arriva sotto rete e segna la rete del vantaggio.

Non efficace al 33′ la chiusura dello spazio su Diao: resta troppo largo dal compagno di reparto Gaspar, l’attaccante avversario passa nel varco libero, arriva sotto rete e segna la rete del vantaggio. Krstovic 5.5. Gol annullato al 7′ per fuorigioco: su assist di Gallo in profondità, l’attaccante montenegrino, lanciato sotto rete, era riuscito a battere Butez. Ammonito al 49′ ed essendo diffidato salterà la prossima gara contro l’Atalanta. Al 64′ cade in area reclamando un tocco di Kempf, scatena lo stadio ma il VAR non assegna il rigore.

I top e flop del Como

Diao 8. Doppietta. Insacca al 33′ su un assist in profondità di Nico Paz: dopo una lunga revisione al VAR viene confermata la regolare posizione di partenza. Al 91′ si fa trovare tutto libero in area di rigore e con un tiro a giro di destro, sul secondo palo, batte Falcone e realizza il 3-0.

Doppietta. Insacca al 33′ su un assist in profondità di Nico Paz: dopo una lunga revisione al VAR viene confermata la regolare posizione di partenza. Al 91′ si fa trovare tutto libero in area di rigore e con un tiro a giro di destro, sul secondo palo, batte Falcone e realizza il 3-0. Nico Paz 7. Serve con un pallone in profondità, che scavalca tutta la difesa avversaria, un assist per Diao.

Serve con un pallone in profondità, che scavalca tutta la difesa avversaria, un assist per Diao. Goldaniga 7. Sugella una gara in bilico e trova la rete dopo 5 anni: di testa, da un cross nato da un calcio piazzato di Da Cunha, trova la rete del 2-0.

Sugella una gara in bilico e trova la rete dopo 5 anni: di testa, da un cross nato da un calcio piazzato di Da Cunha, trova la rete del 2-0. Butez 6.5. Salva su Tete Morente al 61′ con un gran intervento a respingere un pericoloso tiro dalla distanza.

Salva su Tete Morente al 61′ con un gran intervento a respingere un pericoloso tiro dalla distanza. Da Cunha 6.5. All’ 83′ serve un assist per Goldaniga con un cross teso, da calcio piazzato, verso il secondo palo.

All’ 83′ serve un assist per Goldaniga con un cross teso, da calcio piazzato, verso il secondo palo. Strefezza 6.5. Recupera palla a centrocampo al 91′ e pesca Diao tutto libero in area

