Juventus-Lecce, tifosi Inter ironici per rigore negato ai pugliesi: E' questa la Marotta League?

I tifosi nerazzurri richiamano sui social l'hashtag della Marotta League per provocare i bianconeri dopo l'arbitraggio di Zufferli col Lecce

Continua la bufera attorno Juventus-Lecce. Dopo il duro sfogo del tecnico dei salentini, Marco Giampaolo, nel post gara ai microfoni di DAZN per il rigore e il rosso mancato, anche i tifosi dell’Inter si sono resi protagonisti di attacchi e provocazioni nei confronti della Vecchia Signora. I casi da moviola, attenzionati sul web, il ritorno – ma questa volta con intento provocatorio – della ‘Marotta League’ e il violentissimo attacco di Paolo Ziliani al sistema calcio italiano.

Paolo Ziliani condanna l’arbitraggio di Juventus-Lecce

Ad andarci giù pesante contro DAZN e contro l’arbitraggio di Zufferli di Juventus-Lecce è Paolo Ziliani che scrive sui social: “A DAZN dovrebbero vergognarsi. Raccontano Juventus-Lecce incapaci di dire che l’arbitro nega un rigore clamoroso al Lecce (più espulsione di Veiga) che alla mezzora avrebbe completamente cambiato il volto della partita, ammutoliscono imbarazzati quando all’ultimo minuto l’arbitro Zufferli si comporta sul fallo di Kelly su N’Dri come Ceccarini ai tempi di Iuliano su Ronaldo.”

I tifosi interisti attaccano la Juventus

I tifosi dell’Inter richiamano ironicamente la ‘Marotta League’ per accusare l’arbitraggio di Juventus-Lecce: “I retrocessi bianconeri sempre a parlare della marotta league. Poi vai a vedere che essendo incapaci di vincere rubano col Lecce… E ancora: “Pronto Marcello sono Gravina ci vediamo mercoledì sera allo stadio per il ritorno di Champions? Dai che ormai abbiamo spostato il focus sulle scommesse e detto di non inquadrare mai più la tribuna vip”.

C’è poi chi scrive: “Ma quello su Krstovic è rigore netto, scandaloso ma la colpa non era solo della Marotta League?!”. E ancora: “A vedere voi rubare ad ogni partita sicuramente lo schifo non ci passa.”

Non si placano gli animi sul web: “Niente Marotta League nonostante due rigori negati al Lecce. È la legge del brand…” C’è poi chi provoca: “Il bello che i sciacqualattughe vanno sui social a parlare di MarottaLeague. Signori dopo Calvarese ecco a voi Zufferli per dare continuità alle me..e”

Continua l’attenzione sugli episodi da moviola: “Quindi rigore ed espulsione ma viene dato fallo al contrario! A giá… c’è da salvaguardare il brand e la champions” E ancora: “Metto in archivio a futura memoria La MarottaLeague aggiunge l’ennesima “perla” alla sua già lunghissima collana Anzi due, stavolta…”

C’è poi chi attacca la Juventus: “E poi c’è il rigore non dato al Lecce dedicato a tutte le teste di ca..o che parlano di MarottaLeague……” E ancora: “Non è rigore, secondo l’arbitro il difensore voleva solo la maglia! (poi con calma Rocchi lo spiegherà al prossimo raduno a Coverciano!”)

E infine: “Come si può continuare a far finta di niente in un calcio italiano sempre più sporco! MarottaLeague il calcio più sporco del mondo”