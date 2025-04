Serie B: colpaccio del Modena a Bari, Pisa a +9 dallo Spezia e Serie A sempre più vicina. Sampdoria ancora ko

35esima giornata di cadetteria: tris della Salernitana contro il Cosenza, la Carrarese vince di misura contro la Samp. Tutti i risultati delle gare delle 15

Dopo il 2-2 tra Frosinone e Spezia, prosegue la 35esima giornata di Serie B. La Sampdoria sprofonda sul campo della Carrarese, mentre Reggiana e Salernitana festeggiano vittorie fondamentali per alimentare le speranze di salvezza. Il Modena aggancia la zona playoff mandando ko il Bari, il Pisa vince contro il Brescia e viaggia verso la Serie A. Alle 18 in campo Cremonese-Mantova, chiude il sabato di cadetteria la sfida tra Cesena e Sassuolo.

Il Modena espugna il San Nicola, il Pisa vince a Brescia

Il Modena espugna il San Nicola di Bari e conquista tre punti fondamentali agganciando la zona playoff. Succede tutto nel primo tempo: i canarini si portano in vantaggio con un gol di Defrel, raddoppiano grazie al rigore trasformato da Palumbo, e prima dell’intervallo i biancorossi accorciano le distanze con Lasagna. Nella ripresa, il Modena chiude la gara in inferiorità numerica per effetto dell’espulsione di Di Pardo, con il Bari che non riesce ad approfittarne per agguantare almeno il pari.

Il Pisa, invece, manda ko il Brescia e vede la Serie A. Nel primo tempo succede di tutto: dopo un gol annullato a Touré dal VAR, poco dopo è Tramoni a firmare il vantaggio. Poi, la gara viene interrotta a causa di una forte grandinata e riprende dopo circa 9 minuti. Nella ripresa, Touré allunga il vantaggio. A nulla è servita la rete di Juric in pieno recupero. Pisa a +9 dallo Spezia terzo.

Sampdoria ko allo Stadio dei Marmi, Reggiana e Salernitana sorridono

La Sampdoria crolla sotto gli occhi di Roberto Mancini (presente in tribuna), questa volta sul campo della Carrarese, in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza. I padroni di casa si portano in vantaggio con Torregrossa. Poco dopo, il raddoppio di Zanon viene annullato dal VAR per un fallo a inizio azione. La Carrarese conquista tre punti vitali per la salvezza, mentre la Sampdoria si trova in una situazione sempre più critica.

Nell’altro scontro salvezza, la Reggiana batte il Cittadella grazie alle reti di Gondo e Portanova nel secondo tempo. A nulla è servita la rete in extemis di Rabbi. Un successo importante per la squadra granata che scavalca in classifica proprio gli uomini di Dal Canto, rimanendo comunque in zona retrocessione ma riaccendendo una fiammella per la salvezza a quattro giornate dal termine.

Infine, nel delicato match tra Salernitana e Cosenza, sono i padroni di casa a conquistare la vittoria. Dopo un gol annullato a Cerri per fuorigioco, la squadra campana trova la rete nel secondo tempo con Corazza e poi allunga con Ferrari e Tongya. Inutile la rete di Zilli nel finale. Vittoria importante per i granata, attualmente fuori dalla zona playout. Calabresi, invece, sempre più ultimi.

Serie B, risultati e programma

Di seguito, i risultati della 35esima giornata: