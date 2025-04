Europa e Conference League, le partite di oggi: orari e dove vederle in tv e in streaming

Il programma e il palinsesto completo delle sfide di ritorno di Europa e Conference League: in campo Lazio, Fiorentina e altre big europee

Non solo la Champions, entrano nel vivo anche l’Europa e la Conference League. I match in bilico ancora sono molti ed è difficile delineare un quadro completo delle semifinali. Le due italiane, Lazio e Fiorentina, sono in una posizione differente, con la viola che nella propria competizione ha i favori del pronostico, mentre i biancocelesti devono rimontare contro il Bodo/Glimt per continuare a sognare. A illuminare il programma serale sono anche altre gare delicate e affascinanti, in primis Manchester United-Lione.

Europa League, il programma di oggi 17 aprile

Tante sfide in bilico e copioni ancora da scrivere in Europa League. A partire da Atheltic-Rangers, dopo lo 0-0 del match d’andata che non ha spezzato l’equilibrio. Pari anche tra Eintracht Francoforte e Tottenham, che ripartiranno dall’1-1 della scorsa settimana: per gli Spurs vincere il torneo è un obiettivo importante per entrare in Champions League, vista la disastrosa posizione in classifica in Premier. La Lazio è stata la più grande delusione dei quarti di finale d’andata.

I biancocelesti hanno terminato la prima fase in testa alla classifica e ora rischiano di salutare già la competizione. Per passare il turno dovranno recuperare almeno due gol al Bodo/Glimt e portare quindi la sfida ai supplementari. Tutto in equilibrio tra il Manchester United e il Lione, con i Red Devils nella stessa situazione della squadra di Postecoglou: resta solo questo trofeo per provare a salvare una pessima annata.

Athletic-Rangers 21.00 Sky Sport Eintracht Francoforte-Tottenham 21.00 Sky Sport Lazio-Bodo/Glimt 21.00 Sky Sport Manchester Unites-Lione 21.00 Sky Sport e TV8

Conference League, le sfide in programma oggi, 17 aprile

La Fiorentina all’Artemio Franchi non può steccare: partirà con un gol di vantaggio e ha tutte le carte in regola per superare il Celje e conquistare il pass per le semifinali di Conference League, dove poi affronterebbe una tra Jagiellonia e Betis, molto probabilmente gli spagnoli. Stesso discorso anche per il Chelsea che dopo il 3-0 dell’andata è già proiettato con la testa al prossimo match. E i blues troveranno la vincente tra Rapid Vienna e Djurgarden con gli austriaci leggermente favoriti dopo l’1-0 della scorsa settimana.

Fiorentina-Celje 18.45 Sky Sport Jagiellonia-Betis 18.45 Sky Sport Chelsea-Legia Varsavia 21.00 Sky Sport Rapid Vienna-Djurgarden 21.00 Sky Sport

Dove vedere l’Europa League e Conference

Tutte le partite dell’Europa League e della Conference si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport, che metterà a disposizione la diretta gol per vedere tutti gli incontri. Le gare saranno trasmesse anche in streaming su Sky Go e NOW. In chiaro e gratis su TV8 si potrà vedere il ritorno tra Manchester United e Lione.

