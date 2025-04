Lazio-Bodo, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario e probabili formazioni

L squadra di Baroni è chiamata a ribaltare il 2-0 subito in Norvegia nel ritorno dei quarti all'Olimpico. Pedro in vantaggio su Dia, Castellanos gioca

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Missione rimonta. Per la Lazio è il momento della verità: all’Olimpico fa scalo il Bodo Glimt per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si parte dal 2-0 dell’andata a favore dei norvegesi, ma Baroni ci crede: l’accesso alle semifinale passa attraverso una prestazione perfetta.

Europa League, Lazio-Bodo Glimt: quando si gioca

Lazio e Bodo Glimt si affronteranno questa sera, giovedì 17 aprile, con fischio d’inizio dell’incontro fissato alle 21:00. Allo stadio Olimpico, che si prospetta più caldo che mai dopo il grande gelo norvegese, la squadra di Marco Baroni è chiamata a una vera e propria impresa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per raggiungere le semifinali di Europa League, infatti, bisognerà ribaltare la sconfitta per 2-0 subita nel primo atto dei quarti. Tutto il popolo biancoceleste è pronto a stringersi attorno a Zaccagni e compagni, reduci dal pareggio nel derby.

Ricapitoliamo le informazioni utili della partita:

Partita: Lazio-Bodo Glimt

Lazio-Bodo Glimt Dove: Stadio Olimpico, Roma

Stadio Olimpico, Roma Quando: giovedì 17 aprile 2025

giovedì 17 aprile 2025 Orario: 21:00

21:00 Diretta tv: Sky

Sky Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Sky Go, NOW Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Lazio-Bodo Glimt in diretta TV

Il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Lazio e Bodo Glimt è un’esclusiva Sky. La partita in programma stasera alle 21:00 sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport canale 252. Insomma, gli abbonati alla pay-tv satellitare hanno davvero l’imbarazzo della scelta.

Europa League, Lazio-Bodo: dove vederla in streaming

Se non si ha la possibilità di vedere la partita sul piccolo schermo, nessun problema: c’è sempre lo streaming come alternativa. Gli abbonati a Sky possono usufruire dell’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet.

C’è anche un’altra soluzione: NOW, la piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

fai qui il tuo abbonamento a Now

Le probabili formazioni

Baroni col solito 4-2-3-1: in porta Mandas è davanti a Provedel, mentre in difesa si candidano a giocare dal primo minuto Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic. In mezzo al campo spazio al tandem Guendouzi-Rovella, con Isaksen, Pedro, in vantaggio su Dia, e Zaccagni sulla trequarti a supporto di Castellanos.

Nel 4-3-3 dei norvegesi occhio al pericolo numero uno Saltnes, autore della doppietta con cui il Bodo ha battuto le aquile all’andata, e all’ex Milan Hauge.

L’arbitro del match

Ad arbitrare la sfida di Europa League dell’Olimpico sarà il fischietto tedesco Daniel Siebert. Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn; IV uomo Daniel Schlager. Al Var Bastian Dankert coadiuvato da Benjamin Brand. È la prima volta che Siebert dirige una partita della Lazio.