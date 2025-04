Pagelle Bodo Glimt-Lazio 2-0: non basta Mandas, Saltnes gela Baroni. Isaksen, Pedro e Zaccagni non s'accendono

Biancocelesti sconfitti nell'andata dei quarti di finale di Europa League: l'attacco non punge, decide Saltnes. La qualificazione passa dal ritorno all'Olimpico.

Lazio sconfitta nell’andata dei quarti di finale di Europa League: il Bodo Glimt vince 2-0 grazie alla doppietta di Saltnes nella ripresa e conquista un buon vantaggio in vista del match di ritorno in programma giovedì 17 aprile alle 21 all’Olimpico.

Nel gran freddo dell’Aspmyra Stadion, tra sporadiche spruzzate di neve, fanno festa i norvegesi, che hanno dominato per larghi tratti della partita aggiudicandosi il primo atto del doppio confronto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bodo Glimt-Lazio, la chiave della partita

La difficoltà della Lazio a trovare spunti degni di nota per impensierire la difesa norvegese. La sterilità offensiva costa caro ai biancocelesti. Alla lunga il Bodo Glimt viene premiato per la sua maggior intraprendenza e voglia di fare la partita. Il gran freddo e il sintetico hanno sicuramente favorito i locali, più abituati al contesto, ma non possono rappresentare un alibi per una Lazio spenta. Servirà ben altro al ritorno per ribaltare il risultato e andare in semifinale.

Tutte le emozioni di Bodo Glimt-Lazio

Bodo Glimt, top e flop

Saltnes 7,5: Controllo e tiro chirurgici, tra le gambe di Romagnoli: nessuno scampo per Mandas. Sfiora il raddoppio. Manda in Curva il pallone del possibile 2-0. Poi lo trova sfruttando al meglio un invito di Hauge: gran taglio, pallonetto, palla in fondo alla rete.

Controllo e tiro chirurgici, tra le gambe di Romagnoli: nessuno scampo per Mandas. Sfiora il raddoppio. Manda in Curva il pallone del possibile 2-0. Poi lo trova sfruttando al meglio un invito di Hauge: gran taglio, pallonetto, palla in fondo alla rete. Berg 7: Non ci pensa su due volte a tirare quando ne ha la possibilità. Tra i più attivi. L’anima del Bodo Glimt.

Non ci pensa su due volte a tirare quando ne ha la possibilità. Tra i più attivi. L’anima del Bodo Glimt. Hauge 7: L’ex Milan è indemoniato. Un peperino. Impegna Mandas, va al tiro appena ne ha la possibilità. Pericoloso anche nella ripresa fino al passaggio di gran qualità che permette a Saltnes di firmare il 2-0.

L’ex Milan è indemoniato. Un peperino. Impegna Mandas, va al tiro appena ne ha la possibilità. Pericoloso anche nella ripresa fino al passaggio di gran qualità che permette a Saltnes di firmare il 2-0. Blomberg 6,5: Si dà un gran da fare. Cicca il pallone a due passi da Mandas. Impreciso nei passaggi fino all’imbucata perfetta per Saltnes, che fa 1-0.

Si dà un gran da fare. Cicca il pallone a due passi da Mandas. Impreciso nei passaggi fino all’imbucata perfetta per Saltnes, che fa 1-0. Bjortuft 6,5: Dalle sue parti non si passa. Dia sbatte contro la diga imperforabile che innalza con Gundersen. Nel finale sfiora il 3-0.

Dalle sue parti non si passa. Dia sbatte contro la diga imperforabile che innalza con Gundersen. Nel finale sfiora il 3-0. Haikin 6: Pronto sul colpo di testa di Marusic. Scarsamente sollecitato ma attento quando chiamato in causa.

Pronto sul colpo di testa di Marusic. Scarsamente sollecitato ma attento quando chiamato in causa. Evjen 5,5: Non riesce a farsi vedere attaccando lo spazio come Saltnes. Bene in fase di non possesso.

Lazio, le pagelle

Mandas 7: Il Bogo Glimt parte a spron battuto, Mandas risponde “presente”. Attento e reattivo sulle conclusioni di Hauge e Berg. Non può nulla su Saltnes al quale nega il 3-0 e la tripletta con una gran parata di piede. Giù la saracinesca pure su Bjortuft. Tiene a galla la Lazio.

Il Bogo Glimt parte a spron battuto, Mandas risponde “presente”. Attento e reattivo sulle conclusioni di Hauge e Berg. Non può nulla su Saltnes al quale nega il 3-0 e la tripletta con una gran parata di piede. Giù la saracinesca pure su Bjortuft. Tiene a galla la Lazio. Marusic 6: Il primo tiro in porta della Lazio è suo. Colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, neutralizzato da Haikin. Hauge è in brutto cliente, lo contiene con fortune alterne.

Il primo tiro in porta della Lazio è suo. Colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, neutralizzato da Haikin. Hauge è in brutto cliente, lo contiene con fortune alterne. Gila 5: Doma Hogh con l’aiuto di Romagnoli ma lascia troppo spazio a Blomberg, che trova l’assist per Saltnes. Soffre molto nel secondo tempo.

Doma Hogh con l’aiuto di Romagnoli ma lascia troppo spazio a Blomberg, che trova l’assist per Saltnes. Soffre molto nel secondo tempo. Romagnoli 5: Quando il Bodo Glimt spinge la sua esperienza torna utile per sbrogliare più di una matassa. Si gioca con lo zero sul termometro, lui mantiene il sangue freddo a prescindere, ma si fa beffare da Saltnes in occasione dell’1-0. Vano il suo tentativo di salvataggio sulla linea sul pallonetto dell’indemoniato Saltnes, che fa 2-0.

Quando il Bodo Glimt spinge la sua esperienza torna utile per sbrogliare più di una matassa. Si gioca con lo zero sul termometro, lui mantiene il sangue freddo a prescindere, ma si fa beffare da Saltnes in occasione dell’1-0. Vano il suo tentativo di salvataggio sulla linea sul pallonetto dell’indemoniato Saltnes, che fa 2-0. Hysaj 5: Il Bodo Glimt impazza sulla sua fascia. Tiene botta con qualche affanno e qualche provvidenziale ripiegamento di Dia (1′ st Lazzari 6: Entra col piglio giusto. La sua rapidità torna utile per limitare nel incursioni del Bodo Glimt che, però, sfonda al centro).

Il Bodo Glimt impazza sulla sua fascia. Tiene botta con qualche affanno e qualche provvidenziale ripiegamento di Dia (1′ st Entra col piglio giusto. La sua rapidità torna utile per limitare nel incursioni del Bodo Glimt che, però, sfonda al centro). Guendouzi 5,5: Fa rimpiangere Rovella. Non riesce a prendere in mano le redini del gioco seppur sia attento nel mantenere le giuste distanze fungendo da cerniera tra difesa e attacco.

Fa rimpiangere Rovella. Non riesce a prendere in mano le redini del gioco seppur sia attento nel mantenere le giuste distanze fungendo da cerniera tra difesa e attacco. Vecino 5,5: Lotta, fa legna. Il suo lavoro in fase di interdizione è fondamentale per far filtro davanti alla difesa e smorzare le folate offensive dei padroni di casa. Cala nella seconda frazione di gioco.

Lotta, fa legna. Il suo lavoro in fase di interdizione è fondamentale per far filtro davanti alla difesa e smorzare le folate offensive dei padroni di casa. Cala nella seconda frazione di gioco. Isaksen 5: La prima sortita della Lazio offensiva porta la sua firma. S’eclissa col passare dei minuti (35′ st Tchaouna sv : Entra a giochi ormai fatti).

La prima sortita della Lazio offensiva porta la sua firma. S’eclissa col passare dei minuti (35′ st : Entra a giochi ormai fatti). Pedro 5: Ben contenuto, non riesce a trovare spunti degni di nota. La sua intelligenza tattica torna comunque utile così come la capacità di prendersi qualche punizione per far salire la Lazio nei momenti di maggior pressione dei norvegesi. Comunque troppo poco rispetto a ciò di cui è in grado (19′ st Castellanos 5,5: Preservato in vista del derby con la Roma, prova a risvegliare l’attacco della Lazio ma non sfonda).

Ben contenuto, non riesce a trovare spunti degni di nota. La sua intelligenza tattica torna comunque utile così come la capacità di prendersi qualche punizione per far salire la Lazio nei momenti di maggior pressione dei norvegesi. Comunque troppo poco rispetto a ciò di cui è in grado (19′ st Preservato in vista del derby con la Roma, prova a risvegliare l’attacco della Lazio ma non sfonda). Zaccagni 5: Impedisce ad Hauge di rendersi pericoloso in avvio di gara con un anticipo provvidenziale. Fatica ad accendersi, rimedia un cartellino giallo (35′ st Noslin sv: vedi Tchaouna).

Impedisce ad Hauge di rendersi pericoloso in avvio di gara con un anticipo provvidenziale. Fatica ad accendersi, rimedia un cartellino giallo (35′ st vedi Tchaouna). Dia 5,5: Nel primo tempo mancano i rifornimenti e fatica a rendersi pericoloso. Si fa apprezzare per la generosità in fase di non possesso. Non si risparmia per difendere con i suoi compagni di squadra (1′ st Dele-Bashiru 5: Uno spunto e poco altro).

Nel primo tempo mancano i rifornimenti e fatica a rendersi pericoloso. Si fa apprezzare per la generosità in fase di non possesso. Non si risparmia per difendere con i suoi compagni di squadra (1′ st Uno spunto e poco altro). Baroni (allenatore) 5: La Lazio non riesce a rendersi praticamente mai pericolosa. I cambi non cambiano l’inerzia e non permettono di evitare la sconfitta.

Bodo Glimt-Lazio, la pagella dell’arbitro

Bodo Glimt-Lazio è stata diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver. Assistenti di linea Stuart Burt e James Mainwaring. Quarto ufficiale Andrew Madley. Al VAR altri due connazionali: Jarred Gillett, coadiuvato da Stuart Attwell. Lascia correre, fa giocare, evita di spezzettare il gioco. Ordinaria amministrazione. Raddoppio convalidato con l’ausilio della goal line technology. Voto 6,5.

Europa League: il calendario