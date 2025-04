Serie A, gli arbitri della 32a giornata, le designazioni: Sozza per Lazio-Roma, l'ultima volta diede 2 rigori ai giallorossi

Resi noti gli arbitri della trentaduesima giornata di A stagione 2024/25: turno spalmato in 4 giorni da venerdì 11 aprile a lunedì 14 aprile

Resi noti gli arbitri della 32esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni con una gara al venerdì, tre gare al sabato, 5 gare di domenica e una di lunedì. Si parte venerdì alle 20.45 con Udinese-Milan, che sarà diretta da Sacchi, sabato alle 15 c’è Venezia-Monza affidata a Maresca, alle 18 c’è Inter-Cagliari, arbitra Di Bello, alle 20.45 c’è Juventus-Lecce, dirige Zufferli. Domenica alle 12.30 c’è Atalanta-Bologna, dirige Mariani, alle 15 Fiorentina-Parma affidata a Manganiello e alla stessa ora Verona-Genoa dirige Marchetti, alle 18 Como-Torino, diretta da Marcenaro, alle 20.45 Lazio-Roma che sarà diretta da Sozza. Si chiude lunedì: alle 20.45 c’è Napoli-Empoli, arbitra Fabbri.

Continua il magic-moment per Sozza. Il fischietto di Seregno è al terzo big-match di fila: dopo Juventus-Atalanta e Napoli-Milan dirigerà anche il derby Lazio-Roma (ha arbitrato in stagione anche la stracittadina di Torino).

Trentaduesima apparizione stagionale per lui, che oltre a Serie A, Supercoppa Italiana e Serie B è stato impegnato in sfide di Champions League, qualificazioni ai Mondiali, Conference League, Nations League e coppa di Grecia. 135 i cartellini gialli totali estratti – una media di 4,35 a partita -, a cui si aggiungono solamente 3 cartellini rossi. Molto alto invece il dato dei calci di rigore, che ammonta a 18 di cui ben 9 in 13 partite di Serie A.

La Roma è la squadra di Serie A maggiormente arbitrata dal direttore di gara di Seregno, che ha incrociato i giallorossi 12 volte: 7 vittorie per i capitolini, con anche 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo precedente risale alla sfida contro l’Udinese dello scorso 26 gennaio, in cui ha assegnato due calci di rigore per la squadra di Ranieri. 6 invece le volte che Sozza ha diretto una gara della Lazio: i biancocelesti con lui hanno vinto due volte, pareggiando una partita e perdendone 3, e quest’anno lo hanno incrociato in trasferta contro il Torino.

Arbitri e assistenti delle partite della 32a giornata

Udinese-Milan

(venerdì 11 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Del Giovane e C.Rossi

: Del Giovane e C.Rossi IV Ufficiale: Crezzini

VAR: Marini

AVAR: Massa Sozz

Venezia-Monza

(sabato 12 aprile, ore 15)

Arbitro : Maresca di Napoli

: Maresca di Napoli Assistenti : Mokhtar e Fontemurato

: Mokhtar e Fontemurato IV Ufficiale: Collu

VAR: Di Paolo

AVAR: Volpi

Inter-Cagliari

(sabato 12 aprile, ore 18)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti : Berti e Cecconi

: Berti e Cecconi IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: Chiffi

AVAR: Paterna

Juventus-Lecce

(sabato 12 aprile, ore 20.45)

Arbitro : Zufferli di Udine

: Assistenti : Vecchi e Bercigli

: Vecchi e Bercigli IV Ufficiale: Arena

VAR: Mazzoleni

AVAR: Massa

Atalanta-Bologna

(domenica 13 aprile, ore 12.30 )

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti : Giallatini e Colarossi

: Giallatini e Colarossi IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Paterna

AVAR: Chiffi

Fiorentina-Parma

(domenica 13 aprile, ore 15)

Arbitro : Manganiello di Pinerolo

: Manganiello di Pinerolo Assistenti : Scatragli e Moro

: Scatragli e Moro IV Ufficiale: Cosso

VAR: La Penna

AVAR: Pezzuto

Verona-Genoa

(domenica 13 aprile, ore 15)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Di Iorio e Yoshikawa

: Di Iorio e Yoshikawa IV Ufficiale: Perri

VAR: Gariglio

AVAR: Mazzoleni

Como-Torino

(domenica 13 aprile, ore 18)

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti : Bindoni e Biffi

: Bindoni e Biffi IV Ufficiale: Rutella

VAR: Aureliano

AVAR: Guida

Lazio-Roma

(domenica 13 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : M.Rossi e Perrotti

: M.Rossi e Perrotti IV Ufficiale: Doveri

VAR: Meraviglia

AVAR: Di Paolo

Napoli-Empoli

(lunedì 14 aprile, ore 20.45)