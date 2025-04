Ranking Uefa, il Barcellona in semifinale inguaia l’Italia: per il quinto posto in Champions League serve un miracolo

Con il passaggio del turno dei blaugrana, si riducono ulteriormente le chance per l'Italia di conquistare il secondo slot a disposizione: il ranking aggiornato

L’Inghilterra ha conquistato il tanto ambito slot extra, che garantirà alla Premier League la presenza di cinque squadre nella prossima edizione della Champions League. Ma la lotta per l’ultimo posto disponibile si fa intensa tra Spagna e Italia. Attualmente, la distanza tra la Liga e la Serie A sembra nettissima, e nonostante non esista ancora un verdetto matematico, la recente conquista della semifinale da parte del Barcellona, che ha eliminato il Borussia Dortmund, ha allontanato di molto le speranze italiane. La sfida per un quinto posto per accedere alla competizione europea più prestigiosa appare sempre più complicata per i club della Serie A, mentre la Liga si avvicina decisamente a consolidare il suo dominio.

Italia, serve un miracolo per centrare l’impresa

Per l’Italia, ormai, servirebbe un miracolo per centrare l’impresa. Il passaggio in semifinale di Champions League del Barcellona hanno ridotto ulteriormente le possibilità di vedere una quinta squadra italiana nella prossima edizione del torneo. Con il successo dei blaugrana, infatti, il ranking UEFA ha visto la Liga salire a quota 22.607, allungando ulteriormente sulla Serie A, che è ferma a 20.437. A favorire ulteriormente la Liga, le quattro squadre spagnole ancora in corsa nelle competizioni europee rispetto alle tre italiane rimaste, facendo apparire ancora più difficile la rincorsa del calcio italiano a un quinto posto in Champions.

Italia, occhio all’Inter e al Real

Le speranze italiane di mantenere viva la possibilità di avere una quinta squadra in Champions League passano attraverso le prestazioni delle formazioni ancora in corsa nelle competizioni europee: Inter, Lazio e Fiorentina. Il massimo che l’Italia può sperare è che queste squadre, con i loro risultati, contribuiscano a limitare il distacco dal ranking UEFA, anche se la strada è complicata.

L‘Inter di Simone Inzaghi, questa sera, sarà impegnata con la sfida di ritorno contro il Bayern: una vittoria dei nerazzurri porterebbe due punti importanti nel ranking, fondamentali per ridurre il gap. Ma, il tutto dipenderà anche dalle sorti del Real Madrid, che è chiamato a una difficile remontada contro l’Arsenal. Un pareggio, seppur inutile ai fini della qualificazione, potrebbe permettere agli spagnoli di recuperare terreno nel ranking.

Sguardo anche all’Europa e alla Conference League

Non solo la Champions, però, gioca un ruolo cruciale. Anche Europa League e Conference League saranno fondamentali. Lazio e Fiorentina dovranno fare il loro dovere contro avversari come Bodo/Glimt e Celje, portando punti preziosi per l’Italia. Ma attenzione, perché la Spagna non starà a guardare e può contare su squadre di valore come l’Athletic Bilbao e il Siviglia. La battaglia per il quinto posto in Champions si gioca su più fronti, e ogni singolo risultato avrà il suo peso decisivo.

Il ranking attuale

1. Inghilterra 25.392 (5 squadre in corsa su 7)

2. Spagna 22.607 (4 su 7)

3. Italia 20.437 (3 su 8)

4. Germania 18.296 (3 su 8)

5. Portogallo 16.250 (0 su 5)

6. Francia 16.857 (2 su 7)

7. Belgio 15.650 (0 su 5)

8. Olanda 15.250 (0 su 6)

9. Grecia 12.687 (0 su 4)

10. Norvegia 11.562 (1 su 4)