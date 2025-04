Champions League, Inter-Bayern Monaco: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Le ultimissime sulle scelte di Simone Inzaghi e Vincent Kompany: si riparte dal 2-1 dell'andata targato Lautaro-Frattesi. Bavaresi sempre in emergenza. Ecco tutto ciò che c'è da sapere

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro va in scena la sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: a otto giorni dal 2-1 dell’andata, in favore della squadra di Simone Inzaghi, Inter e Bayern Monaco si ritrovano per giocarsi il pass per le semifinali del massimo torneo continentale. Ad attendere una delle due formazioni c’è il Barcellona di Flick, uscito vittorioso dal doppio confronto con il Borussia Dortmund. Scopri qui di seguito tutto ciò che c’è da sapere su probabili formazioni, orario e info utili per vedere in diretta tv e streaming Inter-Bayern Monaco.

Le probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco

Inter-Bayern è già iniziata. Una volta archiviate le due conferenze stampa, con il botta e risposta tra Kompany e Inzaghi, è tempo di fare sul serio per le due squadre che guidano attualmente i rispettivi campionati nazionali. Nerazzurri reduci dal convincente successo con il Cagliari, mentre i bavaresi non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 contro i rivali del Borussia Dortmund all’Allianz Arena, pagando le fatiche di Champions.

Classico 3-5-2 per i padroni di casa, con Sommer tra i pali e Acerbi chiamato ad arginare Harry Kane nel cuore dell’area di rigore. Trio difensivo completato da Pavard e Bastoni, con Darmian largo a destra e Dimarco sulla corsia opposta. In mezzo al campo i titolarissimi, con Calhanoglu in cabina di regia, Barella mezzala destra e Mkhitaryan interno sinistro. In attacco, l’intoccabile tandem Lautaro-Thuram.

I tedeschi, dal canto loro, continuano a convivere con un’emergenza infortuni senza precedenti. Non recupera Manuel Neuer, al pari di calciatori importantissimi come Jamal Musiala, che lascerà spazio ad Olise, Muller e Sané, pronti a supportare l’inglese Kane. In difesa, Kompany si affida al duo Kim-Dier, con Laimer e Stanisic a presidiare le fasce. In porta confermato Urbig. A protezione della retroguardia, la fisicità e l’esperienza di Goretzka e Kimmich.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck; Carlos Augusto, Zalewski, Frattesi, Berenbruch, Cocchi, Asllani, Arnautovic, Taremi.

Dove vedere Inter-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Inter-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video, piattaforma che ha acquisito la miglior partita del mercoledì di Champions. L’omonima applicazione è disponibile gratuitamente su App Store e Play Store e potete scaricarla con pochi semplici clic, prima di effettuare il login e selezionare l’evento di riferimento.

Per i nuovi utenti, Prime Video è gratis per i primi 30 giorni. L’abbonamento, mensile (€4,99/mese) o annuale (€49,90/anno), si rinnova automaticamente al termine del mese di “prova”. Telecronaca affidata all’iconica voce di Sandro Piccinini. Servizio streaming attivo su pc, smartphone e tablet, mentre potrete seguire la partita di San Siro in diretta tv su una moderna smart tv, attivando l’app di Prime Video nella Home di SkyQ o tramite dispositivi come PlayStation, XBox, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick HD.

Aggiornamenti in tempo reale su marcatori e risultato finale sui canali social ufficiali di Inter e Bayern Monaco, con gol e highlights disponibili in corso d’opera sul canale YouTube di Amazon Prime Video. Diretta Rai Radio Uno per tutti coloro che saranno in viaggio o non hanno la possibilità di collegarsi ad Amazon Prime Video.

L’arbitro di Inter-Bayern Monaco

Inter-Bayern Monaco sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic, arbitro esperto, giunto alla 50esima apparizione in Champions League. Per l’occasione, sarà coadiuvato dagli assistenti Klancnik e Kovacic, suoi connazionali, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Jug. In sala VAR, agiranno lo sloveno Borosak e l’olandese Higler.

Quattro i precedenti con i nerazzurri: il primo risale al 2014, in Europa League, quando l’Inter non andò oltre l’1-1 in casa dei francesi del Saint-Etienne. Tre gli incroci in Champions: dallo 0-0 del 2020 con lo Shakhtar Donetsk a San Siro alla vittoria di misura con il Barcellona nel 2022, firmata Calhanoglu, fino ad arrivare al recente ko di Leverkusen contro il Bayer di Xabi Alonso.

Ben quattro anche i precedenti con il Bayern, che ha incrociato Vincic lo scorso mese di marzo, in occasione del ritorno degli ottavi di Champions con i connazionali del Bayer Leverkusen (vittoria per 2-0 in trasferta). In questa edizione della massima competizione continentale, lo sloveno ha arbitrato i bavaresi anche a Barcellona, al Montjuic, dove Neuer e compagni incassarono un pesante 4-1 nella League Phase. Nel marzo 2024, invece, la bellissima rimonta contro la Lazio, nel ritorno degli ottavi, mentre il primo precedente risale all’aprile 2022 con il Villarreal: in quella circostanza, finì 1-1.

