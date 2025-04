Champions League, le partite di oggi: riflettori su Aston Villa-Psg, dove vederle in tv

Torna la Champions con le gare di ritorno dei quarti, in campo anche l'Inter contro il Bayern: il programma completo e dove seguire le partite in tv

È il momento del ritorno dei quarti di finale di Champions League: in palio c’è la qualificazione per la semifinale. Ultima chiamata per le squadre ancora in corsa, tra cui l’Inter di Simone Inzaghi. Di seguito il programma completo, con date, orari e dove seguire tutte le sfide in diretta.

Champions League, quarti di finale: dove vedere in tv e streaming

Aston Villa-PSG martedì 15 aprile 21:00 Sky Sport 253, Sky Go, NOW Dortmund-Barcellona martedì 15 aprile 21:00 Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Sport Max, Sky Go, NOW Inter-Bayern mercoledì 16 aprile 21:00 Amazon Prime Video Real Madrid-Arsenal mercoledì 16 aprile 21:00 Sky Sport 4K, Sky Sport Uno, TV8, Sky Go, NOW

I quarti di finale di Champions League si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport, sia il singolo evento sia la diretta gol, e in streaming su Sky Go e NOW. In esclusiva su Amazon Prime una partita del mercoledì: questa settimana tocca a Inter-Bayern. Sarà possibile seguire anche un match in chiaro tra club stranieri su TV8 e la scelta è ricaduta su Real Madrid-Arsenal.

