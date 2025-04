Ranking Uefa, Bodo Glimt-Lazio inguaia l'Italia: Spagna in fuga, ora è durissima per il quinto posto Champions

Speranze ridotte al lumicino dopo il flop biancoceleste in Norvegia: la vittoria della Fiorentina non basta, i buoni risultati di Athletic Bilbao e Betis lanciano le iberiche.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sono durate due giorni le grandi speranze dell’Italia di riaprire in extremis la corsa al secondo posto nel ranking stagionale delle coppe europee a scapito della Spagna. La situazione, dopo le sfide di Europa e Conference League, si è fatta nuovamente critica per le squadre di Serie A. Colpa soprattutto del flop della Lazio sul campo del Bodo Glimt nell’andata dei quarti di Europa League, ma anche dei buoni risultati ottenuti dalle formazioni iberiche. Risultato: dietro l’inarrivabile Inghilterra, primissima nella speciale graduatoria, la Spagna ha ripreso il largo con quasi due punti di vantaggio sulle italiane. E al termine del cammino stagionale in Europa manca sempre di meno.

Ranking Uefa, il duello Italia-Spagna e il tonfo del Real

A riaccendere gli entusiasmi sopiti – ma sarebbe servito comunque un miracolo – era stato essenzialmente l’esito delle sfide di Champions di martedì, col successo dell’Inter in casa del Bayern Monaco e la concomitante disfatta del Real Madrid in casa dell’Arsenal. La possibile eliminazione dei Galacticos di Ancelotti avrebbe riportato in parità il numero di squadre “superstiti” nelle coppe, anche se per le formazioni della Liga ci sarebbe stato comunque un discreto vantaggio da amministrare, oltre un punto e mezzo sulle italiane. Vantaggio che dopo le due giornate del mercoledì e del giovedì è lievitato in modo considerevole.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ko della Lazio allontana il posto in più in Champions

Già la travolgente vittoria del Barcellona sul Borussia Dortmund (4-0) aveva dato una bella mazzata alle chance di rimonta dell’Italia: +0,285 millesimi di punto nel ranking per la Spagna e, in più, la quasi certa qualificazione dei blaugrana alle semifinali. La situazione, già di per sé difficile – si è fatta addirittura critica dopo le sfide del giovedì. Il crollo della Lazio sul sintetico di Bodo ha complicato maledettamente le cose, a prescindere dalla preziosa vittoria della Fiorentina in Slovenia, sul campo del Celje, nell’andata dei quarti di Conference League: questo perché le spagnole, Betis Siviglia e Athletic Bilbao, hanno ottenuto rispettivamente una vittoria (2-0 sullo Jagiellonia) e un pareggio (0-0 a Glasgow coi Rangers).

Classifica Uefa, la situazione: alle italiane serve un miracolo

Nella classifica annuale dell’Uefa, insomma, l’Inghilterra continua a viaggiare saldamente in testa con 25,107 punti e cinque squadre ancora in corsa. Al secondo posto nuovo allungo della Spagna, che è a quota 22,392 e ha ancora quattro club in lizza. Italia terza con 20,437 punti, a 1,955 lunghezze dalle formazioni della Liga. Non è ancora finita, insomma, ma quasi. Perché, considerando solo vittorie e passaggi del turno di qui alla fine della stagione per Inter, Lazio e Fiorentina, il massimo dei punti conquistabile è 3,750; alla Spagna, dunque basta mettere insieme 1,800 punti per conquistare aritmeticamente un posto in più nella Champions 2025-26.