Ranking UEFA, l’eliminazione della Roma dall’Europa League costa caro: il quinto posto Champions è un miraggio

L'eliminazione dei giallorossi per mano dell’Athletic Bilbao compromette pesantemente il ranking UEFA e, di fatto, azzera le speranze della Serie A di ottenere il quinto posto in Champions League

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La Roma dice addio all’Europa League e complica terribilmente le possibilità di vedere l’Italia con un quinto posto per la prossima edizione della Champions League. Il 3-1 del San Mamés contro l’Athletic Bilbao, dopo il 2-1 dell’andata all’Olimpico, rappresenta un duro colpo per il ranking UEFA, che sembra parlare definitivamente spagnolo.

Roma fuori dall’Europa League

La doppietta di Nico Williams inframmezzata dal gol di Berchiche ribalta il 2-1 dell’Olimpico, condannando la Roma campione in carica a salutare l’Europa League agli ottavi di finale. A rendere meno amara la serata da dimenticare dei giallorossi, inaugurata con la discussa espulsione diretta di Hummels dopo appena 12’, il rigore del 3-1 trasformato nel recupero da Parades. Una sconfitta pesante, che cambia i piani di Ranieri in vista del finale di stagione e, soprattutto, sa di definitivo addio al quinto posto Champions per l’Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La situazione prima dell’eliminazione

Già a inizio serata, il ranking UEFA lasciava un lumicino flebile flebile per le speranze delle nostre squadre, con la Spagna saldamente al secondo posto dietro l’Inghilterra con 20.892 punti contro i 19.375 della Serie A. Chiaro, dunque, come nonostante il passaggio ai quarti della Lazio grazie al pari interno contro il Viktoria Plzen e le speranze riposte nella Fiorentina, chiamata a ribaltare il 3-2 dell’andata contro il Panathinaikos in Conference, il ko della Roma rappresenti una vera e propria mazzata per le italiane.

La Spagna vede il quinto posto Champions

Dopo Bologna, Milan, Juventus e Atalanta, l’eliminazione dei giallorossi azzera di fatto le possibilità di una quinta squadra in Champions. A maggior ragione per il fatto che Dybala e compagni sono caduti pesantemente proprio in uno scontro diretto con una spagnola, il ranking aggiornato non sorride all’Italia, che resta a 19.375 e tiene il vantaggio sulla Germania, quarta a 17.921, ma vede allontanarsi la Spagna, seconda con 21.321 punti e, soprattutto, con ben cinque squadre ancora in corsa in Europa, al pari delle inglesi, prime con 23.035 punti.