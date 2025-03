Pagelle Lazio-Viktoria Plzen 1-1: Romagnoli sempre più bomber, male Pedro e Castellanos, quarti raggiunti

Top e flop della partita Lazio-Viktoria Plzen, valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League: le aquile soffrono, ma la spuntano grazie al difensore, al terzo gol di fila

Ci pensa Romagnoli. Il difensore-bomber della Lazio, al terzo gol di fila in una settimana, consente ai biancocelesti di eliminare il Viktoria Plzen e portare, così, i biancocelesti ai quarti di Europa League. Quanta sofferenza, però, all’Olimpico nel ritorno degli ottavi. Sulc ristabilisce la parità dopo il 2-1 del primo atto per le aquile, ma il colpo di testa del centrale di Baroni vale l’1-1 finale e la qualificazione.

Lazio-Viktoria Plzen: Dweh graziato, rischio Provedel

Dopo 15 secondi subito un episodio che fa storcere il naso alla Lazio: entrata killer di Dweh su Zaccagni, che resta a terra. Piede alto e a martello, ma per il difensore del Viktoria Plzen è inspiegabilmente solo giallo. L’arbitro olandese Makkelie non va neppure al monitor a rivedere l’azione, lasciando di sasso Antonio Nucera e Luca Marchegiani, che curano la telecronaca Sky del ritorno dell’ottavo di finale di Europa League.

Poco dopo Provedel rischia di combinarla grossa, quando consegna palla sui piedi di Vydra che entra in area e centra la traversa. I biancocelesti faticano a ingranare, forse per via dell’assenza in mezzo al campo di Rovella, espulso nel match d’andata, e sicuramente per l’aggressività della squadra di Koubek, che gioca un primo tempo intenso.

Sulc gela l’Olimpico, ma c’è bomber Romagnoli

A inizio ripresa il Viktoria Plzen si porta in vantaggio: sponda di Durosinmi per Sulc e Provedel nulla può sul tiro del forte trequartista. Baroni si affida a Lazzari e Dia per Tavares e Castellanos.

Scatta l’assalto alla porta difesa da Jedlicka e al 77′ ecco il gol del pareggio. Zaccagni apre il compasso da corner, Romagnoli si erge in cielo e fa 1-1. Continua, dunque, il magic moment del difensore della Lazio, al terzo sigillo consecutiva in una settimana.

Le pagelle della Lazio

Provedel 5,5: Una gran parata a inizio partita sulla conclusione al volo di Kalvach, ma anche un pericolosissimo pallone regalato a Vydra che poi colpisce la traversa.

Una gran parata a inizio partita sulla conclusione al volo di Kalvach, ma anche un pericolosissimo pallone regalato a Vydra che poi colpisce la traversa. Marusic 5,5: Subito ammonito, è sulla sua corsia di competenza che il Viktoria Plzen attacca. E il nazionale montenegrino soffre.

Subito ammonito, è sulla sua corsia di competenza che il Viktoria Plzen attacca. E il nazionale montenegrino soffre. Patric 6: Prima da titolare del 2025: lo spagnolo gioca una buona partita, senza correre rischi (dal 79′ Gila sv ).

Prima da titolare del 2025: lo spagnolo gioca una buona partita, senza correre rischi (dal 79′ ). Romagnoli 7: Concede a Durosinmi tempo e spazio per fare da sponda a Sulc, ma si riscatta segnando il gol qualificazione. Terzo sigillo di fila in una settimana: la Lazio ha un nuovo bomber.

Concede a Durosinmi tempo e spazio per fare da sponda a Sulc, ma si riscatta segnando il gol qualificazione. Terzo sigillo di fila in una settimana: la Lazio ha un nuovo bomber. Nuno Tavares 6: Dopo un avvio in sordina, aumenta i giri del motore (dal 67′ Lazzari 6 ).

Dopo un avvio in sordina, aumenta i giri del motore (dal 67′ ). Vecino 6: Rispetto a Rovella garantisce più fisico, ma anche meno qualità. E il gioco della Lazio ne risente. Provvidenziale su Durosinmi e nel finale quando c’è da battagliare.

Rispetto a Rovella garantisce più fisico, ma anche meno qualità. E il gioco della Lazio ne risente. Provvidenziale su Durosinmi e nel finale quando c’è da battagliare. Guendouzi 5: L’ex Arsenal lotta, ma è poco preciso. Come quando un suo rinvio di testa quasi consente ai cechi di andare a bersaglio.

L’ex Arsenal lotta, ma è poco preciso. Come quando un suo rinvio di testa quasi consente ai cechi di andare a bersaglio. Isaksen 6: È in forma e in fiducia: l’eroe del match d’andata accelera ogni volta che può, ma con risultati non sempre positivi.

È in forma e in fiducia: l’eroe del match d’andata accelera ogni volta che può, ma con risultati non sempre positivi. Pedro 5: Eterno sì, ma pure umano. Lo spagnolo perde qualche palla di troppo. Però è il primo a impegnare Jedlicka e sale in cattedra con un passaggio illuminante per Castellanos. Avrebbe potuto e dovuto determinare di più (dal 79′ Dele Bashiru sv ).

Eterno sì, ma pure umano. Lo spagnolo perde qualche palla di troppo. Però è il primo a impegnare Jedlicka e sale in cattedra con un passaggio illuminante per Castellanos. Avrebbe potuto e dovuto determinare di più (dal 79′ ). Zaccagni 6,5: Si vede poco, ma poi confezione l’assist che vale per Romagnoli che vale il passaggio del turno.

Si vede poco, ma poi confezione l’assist che vale per Romagnoli che vale il passaggio del turno. Castellanos 5: Il ritorno in campo dopo l’infortunio non è granché. Spreca una buona occasione scivolando al momento della conclusione (dal 67′ Dia 6).

Top e flop del Viktoria Plzen