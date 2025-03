Pagelle Viktoria Plzen-Lazio 1-2: Nuno Tavares sbaglia, Rovella e Gigot perdono la testa, magia Isaksen in 9

Top e flop della partita Viktoria Plzen-Lazio, valevole per l'andata degli ottavi di Europa League: i biancocelesti vincono nonostante le espulsioni di Rovella e Gigot.

Una Lazio spuntata batte il Viktoria Plzen nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League in Repubblica Ceca. Impresa in 9 uomini per la squadra di Baroni che pesca il jolly all’ultimo respiro con Isaksen. Romagnoli sblocca il match della Doosan Arena, poi Nuno Tavares e Provedel consentono a Durosinmi di pareggiare, prima della rete del sorpasso arrivata in seguito alle espulsioni di Rovella e Gigot.

Viktoria Plzen avanti: Lazio salvata dal Var

Non è brillante l’avvio di partita della Lazio, che al 14′ va sotto. Colpo di testa all’indietro di Marusic, la stella del Vitkoria Plzen Sulc, sulle cui tracce c’è pure il Napoli, stoppa e tiro al volo battendo Provedel.

Il Var, però, richiama l’arbitro Donatas Rumsas: va infatti valutata l’intenzionalità dell’intervento del terzino biancoceleste. Il fischietto lituano si dirige al monitor, rivede l’azione e annulla la rete.

Gol annullato, gol segnato: la sblocca Romagnoli

Pochi minuti dopo l’episodio che avrebbe potuto mettere nei guai Baroni, le aquile sbloccano il match. Sugli sviluppi di un corner battuto da Pedro, sponda perfetta di Noslin e incornata sotto misura di Romagnoli.

Impresa Lazio in 9: la decide Isaksen

A inizio ripresa dormita della difesa biancoceleste e pareggio del Viktoria Plzen. Calcio di punizione dalla sinistra, cross in mezzo e inserimento letale di Durosinmi, tenuto colpevolmente in gioco da Tavares.

Il gol galvanizza i padroni di casa che sfiorano subito il raddoppio schiacchiando le aquile nella propria metà campo. Baroni cambia: Pedro non ripete la prestazione super col Milan e lascia spazio a Vecino, Tchaouna prende il posto di Noslin. Al 76′ ancora una volta Var protagonista: entrataccia di Rovella su Cerv, l’arbitro va al monitor e mostra il rosso al regista laziale. Brivido al 90′: Kopic segna, il gol del sorpasso è annullato subito per un tocco di mano del numero 10. Poi la Lazio resta addirittura in nove per il rosso diretto all’indirizzo di Gigot. Partita finita? No, perché a pochi secondi dal triplice fischio Isaksen pesca il jolly e avvicina le aquile ai quarti.

Le pagelle della Lazio

Provedel 5,5: Rischia di combinarla grossa, quando a metà primo tempo sbaglia il rinvio con i piedi consegnando il pallone agli avversari. Male nell’azione del pareggio dei cechi, ma nel finale si riscatta.

Rischia di combinarla grossa, quando a metà primo tempo sbaglia il rinvio con i piedi consegnando il pallone agli avversari. Male nell’azione del pareggio dei cechi, ma nel finale si riscatta. Marusic 6: Protagonista del tocco che ‘costringe’ arbitro e Var a un lungo check, gioca una partita diligente.

Protagonista del tocco che ‘costringe’ arbitro e Var a un lungo check, gioca una partita diligente. Gigot 5: Il gigante venuto da Marsiglia perde la testa nel recupero: espulso.

Il gigante venuto da Marsiglia perde la testa nel recupero: espulso. Romagnoli 6,5: Al posto giusto, al momento giusto. Ed è un gol pesantissimo, il suo.

Al posto giusto, al momento giusto. Ed è un gol pesantissimo, il suo. Nuno Tavares 5: Meno straripante del solito. Ha sulla coscienza il gol dell’1-1 del Viktoria Plzen (dal 55′ Lazzari : 5).

Meno straripante del solito. Ha sulla coscienza il gol dell’1-1 del Viktoria Plzen (dal 55′ : 5). Guendouzi 6,5: Leader di questa Lazio, partecipa alla rete del sorpasso che porta la Lazio a un passo dai quarti.

Leader di questa Lazio, partecipa alla rete del sorpasso che porta la Lazio a un passo dai quarti. Rovella 4,5: Non riesce a far girare la squadra come sa. E lascia i suoi in 10 nel finale con un’entrata a piede altissimo sul volto del malcapitato Cerv.

Non riesce a far girare la squadra come sa. E lascia i suoi in 10 nel finale con un’entrata a piede altissimo sul volto del malcapitato Cerv. Isaksen 7,5: Partita da 5 fino all’ultimo istante del recupero, quando decide il match con una magia.

Partita da 5 fino all’ultimo istante del recupero, quando decide il match con una magia. Dia 5: Gara da ‘Chi l’ha visto?’ per l’attaccante senegalese (dall’82’ Patric : sv).

Gara da ‘Chi l’ha visto?’ per l’attaccante senegalese (dall’82’ : sv). Pedro 5,5: Manca il guizzo del campione (dal 63′ Vecino : 5,5).

Manca il guizzo del campione (dal 63′ : 5,5). Noslin 6,5: Spesso bersaglio delle critiche dei tifosi laziali, l’ex Verona risponde con la sponda grazie alla quale Romagnoli sblocca la partita (dal 63′ Tchaouna: 5. Evanescente).

