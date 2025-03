Occasione a sorpresa per la Lazio con Isaksen che tenta un tiro cross che non viene però sfruttato da nessun compagno.22:51

Grandissima doppia occasione per il Viktoria Plzen: prima Sulc conclude e trova Romagnoli in scivolata, poi al tiro ci arriva Durosinmi che però sulla sua strada trova un reattivo Provedel.22:16

Nella seconda frazione in casa Lazio occhio soprattutto a Tchaouna e Vecino per il secondo tempo.21:51

La prima frazione di Viktoria Plzen-Lazio è molto equilibrata. Dopo un gol annullato a Sulc ad andare in vantaggio è la Lazio con Romagnoli, bravissimo a sfruttare la sponda di Noslin sugli sviluppi di calcio d'angolo. La reazione del Viktoria c'è, ma la Lazio resiste e addirittura sfiora il raddoppio con Isaksen. Il secondo gol però non arriva e all'intervallo si va sul risultato di 0-1.21:50

31'

Occasione colossale per la Lazio con Isaksen che, a tu per tu con il portiere, non riesce ad agganciare come avrebbe dovuto. Sfuma una grande opportunità.21:32