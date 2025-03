Pagelle Athletic-Roma 3-1, giallorossi eliminati: ingenuità Hummels, fulmine Nico Williams

I giallorossi giocano per quasi tutta la gara in dieci uomini e si arrendono ai baschi: Nico Williasm e Berchiche eliminano la Roma dall'Europa League

L’Athletic rimonta la Roma davanti un San Mames infuocato e conquista l’accesso ai quarti di finale d’Europa League. Partita condizionata dall’espulsione di Hummels dopo 11 minuti per aver interrotto una chiara occasione da rete. Un’ingenuità da parte del giocatore più esperto della rosa. A sbloccare il match ci pensa il più talentuoso, Nico Williams. Un gol che ferisce la squadra di Ranieri poco prima della fine del primo tempo. Nella ripresa la rete di Berchiche e la doppietta del numero 10 chiudono i giochi. Nel finale Leandro Paredes fa centro dagli undici metri, ma ormai è tardi. Gli spagnoli ai quarti affronteranno la vincente della doppia sfida tra Rangers e Fenerbahce.

Athletic-Roma, la cronaca del match

La Roma ha le idee chiare e non scende in campo solo per difendersi: Ranieri lo conferma con il solito schieramento e un piano gara aggressivo. I giallorossi alzano subito il pressing e dopo appena sei minuti gli ospiti sfiorano subito il gol con Cristante, che dagli sviluppi di una punizione si libera bene in area e colpisce il palo. Poi però il guardalinee alza la bandierina e rende tutto vano. All’11’ cambia il copione del match: Hummels perde un pallone sanguinoso e commette fallo su Maroan Sannadi, evitando per Turpin una chiara occasione da rete e prendendosi il rosso. Il tedesco costringe così l’allenatore a cambiare la gestione tattica del match.

L’Athletic prova a sfruttare la superiorità numerica, cercando l’errore degli avverarsi. Svarione che arriva al 21′, quando Angelino rinvia male il pallone, che finisce sui piedi di Unai Gomez, bravo di prima a servire Sannadi, che a tu per tu con Svilar calcia fuori. Passano pochi minuti e questa volta ci prova Nico Williams a sbloccare il match: l’ala spagnola parte in velocità, salta un uomo e con un destro a giro centra il palo. Al 33′ si esalta Svilar, che è reattivo e respinge il sinistro da dentro l’area di Maraon, poi è Rensh ad evitare il tap-in con una puntuale scivolata. La Roma resiste fino all’ultimo minuto di recupero del primo tempo, quando sui piedi di Nico Williams arriva un pallone d’oro, che calcia bene di prima e grazie a una deviazione di Angelino, mette fuorigioco il portiere e porta in vantaggio i baschi.

Pronti via con il secondo tempo ed è Inaki Williams di testa a sfiorare il raddoppio. Dopo un’ora Ranieri inserisce Shomurodov, che risponde subito presente con una grande accelerazione e un diagonale potente, che costringe Kepa a un’ottima parata. La gara si accende, i giallorossi si scoprono un po’ di più e lasciano campo all’Athletic. Berenguer al 63′ si invola verso la porta, ma trova la strada sbarrata da Svilar. Al 68′ però il portiere serbo non può nulla sul colpo di testa di Berchiche, dagli sviluppi di un corner. Nico Williams a dieci dalla fine, salta due avversari in area e cala il tris con un gol d’autore. Doppietta per il fuoriclasse dei biancorossi. Al 91′ El Shaarawy conquista un calcio di rigore che batte Paredes e l’argentino non sbaglia, rendendo meno amaro il passivo.

Le pagelle della Roma

Svilar 7 – Si mette il mantello e vola come un supereroe, tenendo in vita la Roma con parate miracolose.

– Si mette il mantello e vola come un supereroe, tenendo in vita la Roma con parate miracolose. Mancini 6 – Fa gli straordinari, cercando di disinnescare più pericoli, fin quando tiene fisicamente.

– Fa gli straordinari, cercando di disinnescare più pericoli, fin quando tiene fisicamente. Hummels 4 – Non giocava da tempo e si è subito capito il perché: prima perde palla, poi commette un fallo che lascia la Roma in dieci.

– Non giocava da tempo e si è subito capito il perché: prima perde palla, poi commette un fallo che lascia la Roma in dieci. Ndicka 5.5 – Ha un compito difficile contro Inaki Williams e spesso gli sfugge.

Ha un compito difficile contro Inaki Williams e spesso gli sfugge. Rensch 6.5 – Salva un gol già fatto e fa le due fasi quasi sdoppiandosi.

El Shaarawy (dal 84′) – SV

Salva un gol già fatto e fa le due fasi quasi sdoppiandosi. – SV Paredes 6 – Corre tanto e raddoppia spesso, ma non riesce a cambiare ritmo al match. Nel finale si dimostra freddo come sempre e realizza un calcio di rigore.

Corre tanto e raddoppia spesso, ma non riesce a cambiare ritmo al match. Nel finale si dimostra freddo come sempre e realizza un calcio di rigore. Cristante 6 – È tra i più pericolosi della Roma, emerge fisicamente ma non riesce a dare un grande contributo tecnico.

Saelemaekers (dall’84’) – SV

– È tra i più pericolosi della Roma, emerge fisicamente ma non riesce a dare un grande contributo tecnico. Angelino 5 – Non è il solito e si nota sin dai primi minuti. Sbaglia qualche pallone di troppo

Dybala 6 – Si sacrifica molto e gioca più da centrocampista aggiunto per cercare di compensare l’espulsione di Hummels.

Shomurodov (dal 61′) 6 – Entra e dimostra subito il perché Ranieri abbia scelto lui e non Dovbyk in altre gare.

– Si sacrifica molto e gioca più da centrocampista aggiunto per cercare di compensare l’espulsione di Hummels. – Entra e dimostra subito il perché Ranieri abbia scelto lui e non Dovbyk in altre gare. Baldanzi 6 – Copia e incolla della pagella di Dybala. Fa il suo stesso lavoro.

Pisilli (dal 61′) 6 – Non ha molte occasioni per incidere.

– Copia e incolla della pagella di Dybala. Fa il suo stesso lavoro. – Non ha molte occasioni per incidere. Dovbyk 5 – Inefficace: non riesce a rendersi pericoloso e aiuta poco la squadra a salire nei momenti di difficoltà.

Soulé (dal 53′) 5.5 – Non è la sua partita e non gli si può chiedere di fare i miracoli in fase difensiva.

