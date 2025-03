Grazie per aver seguito la diretta scritta di Athletic Bilbao-Roma 3-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con l'Europa League.20:46

90'+5' Triplice fischio di Turpin. Athletic-Roma termina 3-1, i baschi passano ai quarti di finale.20:39

90'+4' Roma che sta provando il tutto per tutto ma manca pochissimo al fischio finale.20:38

90'+4' Si gioca oltre i tre di recupero concessi in precedenza da Turpin.20:38

90'+3' Ammonito Soulé per proteste dopo il rigore segnato da Paredes.20:39

90'+3' GOL! Athletic-ROMA 3-1! Rete di Paredes su rigore. Destro secco dell'argentino che spiazza Agirrezabala. Si rianima il finale di match per i giallorossi che andrebbero ai supplementari con un'altra rete.



90'+1' Giallo per Gorosabel che si è salvato dal rosso per la presenza di De Marcos a centro area. Decisione confermata dal VAR.20:36

90'+1' RIGORE PER LA ROMA! Gorosabel abbatte El Shaarawy in area e Turpin concede la massima punizione a favore dei giallorossi.20:36

90' Tre minuti di recupero.20:35

90' Shomourodov viene pescato in area da un gran lancio di Mancini, l'uzbeko non trova lo spazio per il tiro e sceglie l'assist a rimorchio per El Shaarawy, murato dalla difesa di casa.20:35

89' Attacca ancora l'Athletic che guadagna un corner con Berenguer.20:33

88' Sostituzione Ahtletic: Valverde toglie anche Inaki Williams per inserire Andoni Gorosabel.20:33

88' Sostituzione Athletic: esce Íñigo Ruíz de Galarreta, entra Beñat Prados.20:32

87' Saelemaekers guadagna un calcio di punizione nel campo avversario, poi prova il cross in area per Shomurodov che non ci arriva.20:32

85' Nico Williams sciupa il 4-0 cercando di servire Berenguer in area anziché cercare la via della porta. Ora l'Athletic fa accademia con i giocatori della Roma ormai allo stremo delle energie psico-fisiche.20:30

84' Sostituzione Roma: esce anche Devyne Rensch, entra Stephan El Shaarawy.20:30

84' Sostituzione Roma: fuori Bryan Cristante, dentro Alexis Saelemaekers.20:30

82' GOL! ATHLETIC-Roma 3-0! Rete di Nico Williams. Slalom di Berchiche che poi tocca per Nico Williams, il numero 10 salta Mancini e Ndicka in rapida sequenza prima di depositare in rete con un tocco di destro. Partita in ghiaccio per il Bilbao.20:28

80' Non stanno arrivando reazioni dei giallorossi, sono pochissime anche le energie dopo 70 minuti in inferiorità numerica.20:25

77' Sostituzione Athletic: fuori Maroan Sannadi, dentro Gorka Guruzeta.20:23

77' Palla costantemente tra i piedi dei giocatori baschi mentre ai giallorossi sembrano mancare anche le motivazioni in questo finale di gara.20:21

75' Corner per l'Athletic battuto da Berenguer, facile preda di Svilar in uscita alta.20:20

74' Continua il possesso palla dei giocatori di Valverde, alla Roma servirebbe un episodio per riaprire il discorso qualificazione.20:19

72' Baschi che ora fanno girare palla con tranquilltà nel campo giallorosso per addormentare il match e provare a chiuderlo alla prima occasione possibile.20:17

71' Giallo anche per Inaki Williams dopo il battibecco con l'argentino.20:15

71' Ammonito Leandro Paredes.20:15

70' Animi accesi in area giallorossa, c'è Nico Williams a terra mentre Turpin ha già in mano il cartellino giallo.20:15

69' Sostituzione Athletic: esce Aitor Paredes, entra Íñigo Lekue.20:14

68' GOL! ATHLETIC-Roma 2-0! Rete di Berchiche. Stacco perfetto del numero 17 sul tiro dalla bandierina di Berenguer e palla nel sacco sul secondo palo. Esplode il San Mamés e si fa durissima per la Roma.20:19

67' Sinistro di De Marcos dal limite, palla deviata in corner.20:12

67' Pronte anche le mosse di Valverde per il tutto per tutto finale.20:11

66' Serie di traversoni dei baschi, chiusa da un tocco in rimessa dal fondo di Nico Williams.20:11

65' Torna a bussare con costanza l'Athletic alle porte dell'area giallorossa con i ragazzi di Ranieri che tornano in apnea.20:10

63' SVILAR MONUMENTALE! Contrpiede dell'Athletic, Berenguer entra in area dalla sinistra e calcia basso col destro trovando una risposta clamorosa di Svilar che tiene a galla la Roma.20:08

62' OCCASIONE ROMA! Volata in contropiede di Shomurodov, innescato da Pisilli. La conclusione dell'uzbeko, con poco angolo, viene deviata in calcio d'angolo da Agirrezabala.20:07

61' Sostituzione Roma: esce anche Paulo Dybala, al suo posto entra Eldor Shomurodov.20:05

61' Sostituzione Roma: fuori Tommaso Baldanzi, dentro Niccolò Pisilli.20:05

60' Trattenuta di Rensch su Nico Williams e giallo per l'olandese.20:04

59' Sembrano già mancare energie ai giocatori di Ranieri che, prontamente, sta già preparando altre mosse.20:03

57' De Marcos tocca in verticale per Sannadi, Cristante è perfetto nell'anticipo sull'avversario, poi Dybala guadagna un calcio di punizione che fa respirare i suoi.20:01

55' Baldanzi ruba palla sulla trequarti avversaria ma spreca tutto con un sinistro alle stelle. Troppo precipitoso l'ex Empoli con Angelino che avrebbe avuto tanto spazio a sinistra in caso di assist del compagno.19:59

54' De Marcos calcia male col destro dalla distanza, poi Nunez ci prova col sinistro senza sorprendere Svilar che para in due tempi.19:59

53' Sostituzione Roma: Ranieri toglie Artem Dovbyk, al suo posto entra Matías Soulé.19:57

51' Baldanzi interrompe la manovra avversaria e guadagna un calcio di punizione in zona difensiva. Roma che torna a respirare mentre si muove qualcosa sulla panchina giallorossa.19:56

50' Nulla di fatto sul piazzato dell'Athletic, la palla poi finisce a fondo campo con Svilar che si prende tutto il tempo a disposizione per rimettere la palla in gioco.19:55

49' Cristante atterra Berenguer sulla trequarti offensiva basca. Si accendono poi gli animi con Nico Williams a muso duro con Ndicka, Turpin riesce a ristabilire la calma.19:54

48' OCCASIONE ATHLETIC! Inaki Williams anticipa tutti sul primo palo di testa, palla fuori di poco alla sinistra di Svilar.19:53

47' Fallo in attacco di Sannadi che atterra Rensch. L'Athletic è però partito subito all'arrembaggio.19:52

46' Si ricomincia!19:50

45' Sostituzione Athletic: fuori Unai Gómez, dentro Alejandro Berenguer.19:50

Gara tutta in salita per i giallorossi che, però, sono ancora in gioco per quanto riguarda la qualificazione e Ranieri ha tante carte nel mazzo da poter giocare: Koné, Saelemaekers, Pellegrini, El Shaarawy e gli altri potranno dare infatti energie extra e qualità per cercare di tenere a bada i padroni di casa, chiamati a un secondo tempo fiammeggiante per approdare ai quarti.19:40

Situazione in totale parità per quanto riguarda la qualificazione dopo i primi 45 minuti del San Mamés, per ora decide tutto la rete di Nico Williams che premia il lunghissimo assedio dei padroni di casa, facilitato anche dal rosso comminato a Hummels all'11esimo. Il muro della Roma, che aveva resistito in diverse occasioni, crolla al terzo di recupero col destro dell'esterno spagnolo, deviato da Angelino quel tanto che basta per beffare Svilar.19:38

45'+4' Fine primo tempo. Athletic-Roma è 1-0 dopo la rete di Nico Williams allo scadere.19:35

45'+3' GOL! ATHLETIC-Roma 1-0! Rete di Nico Williams. Cross dalla sinistra di Inaki Williams, la palla finisce tra i piedi dei fratello Nico dopo una deviazione di Ndicka. Il destro dell'esterno spagnolo si impenna dopo una deviazione di Angelino e non lascia scampo a Svilar.19:35

45'+2' Berchiche in vantaggio su Dybala, appoggia serenamente di testa per Agirrezabala che fa ripartire i suoi.19:33

45'+2' Sinistro di Sannadi dalla distanza, palla ampiamente a lato.19:33

45' Tre minuti di recupero al San Mamés.19:32

45' Grande uscita di Svilar che travolge Angelino. Si ferma per qualche istante il gioco ma lo spagnolo si rialza quasi subito.19:31

45' De Marcos ci prova col sinistro da dentro l'area dopo un tocco di Sannadi, la deviazione in corner è addirittura di Dybala.19:30

44' SVILAR! Destro dalla lunghissima distanza di Aitor Paredes, Svilar respinge in tuffo alla propria destra.19:29

43' Serie di traversoni dei padroni di casa, chiusa da quello di Nico Williams che finisce a fondo campo.19:28

42' Inaki Williams non sfonda dalla destra, Baldanzi allontana ma i baschi sono di nuovo minacciosi a ridosso dell'area giallorossa.19:27

41' Mischia in area giallorossa, Inaki Williams si lascia cadere ma Turpin non fischia nulla.19:27

39' CRISTANTE! Paredes calcia a uscire dalla bandierina, Cristante prova la girata in anticipo sul primo palo con la palla che esce di un soffio!19:25

39' Calcio d'angolo per la Roma che sta cercando di alzare il baricentro per tenere lontani i baschi dalla propria area.19:24

38' Scontro fortuito tra Berchiche e Dovbyk col primo che rimane a terra dolorante ma si rialza quasi subito.19:24

37' Cristante cerca Dovbyk in profondità, anticipato da Unai Nunez.19:23

36' Dovbyk lotta a centrocampo e serve Baldanzi, steso da Jaureguizar con una ginocchiata alla schiena, non sanzionata ulteriormente dal direttore di gara tra le proteste dei giallorossi.19:22

34' OCCASIONE ATHLETIC! Svilar si supera su un sinistro di Sannadi da dentro l'area, poi Rensch salva in scivolata sulla botta a colpo sicuro dell'attaccante biancorosso, fermato in fuorigioco dall'assistente di Turpin.19:21

33' Torna a premere l'Athletic, Bechiche ci prova col mancino da lontanissimo, bloccato centralmente da Svilar.19:19

30' Spunto della Roma a ridosso dell'area avversaria, Cristante ignora però Rensch sulla destra per servire Angelino dalla parte opposta. L'ex Lipsia riceve palla in mezzo alle maglie biancorosse e manda la palla sul fondo con un cross di esterno troppo alto per tutti.19:16

29' Sinistro al volo di Berchiche, allontanato da Mancini.19:14

28' Dybala tiene palla a centrocampo e si fa stendere da Jaureguizar. L'argentino fa il massimo possibile in una situazione difficile.19:14

27' Nico Williams prova a guadagnare il fondo sfidando Rensch, la palla termina a fondo campo dopo una deviazione dello spagnolo.19:12

26' Grande recupero di Baldanzi sulla propria trequarti, l'ex Empoli poi guadagna anche un prezioso calcio di punizione che allenta per un attimo la presa dei baschi.19:12

24' Problema fisico per Mancini che rimane a terra al limite della propria area. Il capitano giallorosso sembra però in grado di proseguire.19:10

23' PALO DELL'ATHLETIC! Slalom di Nico Williams che calcia a giro col destro colpendo in pieno il palo alla sinistra di Svilar.19:09

23' Break centrale di Baldanzi che non trova il tempo per servire Dovbyk, poi pede palla.19:08

21' OCCASIONE ATHLETIC! Rimpallo sfavorevole per Angelino, la palla finisce a Sannadi che, tutto solo davanti a Svilar, calcia incredibilmente fuori.19:07

21' Altra presa di Svilar, stavolta sul traversone di Berchiche. Si gioca a una porta sola.19:06

20' Sofferenza totale per la squadra di Ranieri, ci pensa Svilar a dare sollievo ai suoi con un'uscita in presa alta su cross dalla desra di Inaki Williams.19:05

19' Altro corner per l'Athletic. Si fa già asfissante l'atmosfera per la Roma, schiacciata costantemente nella propria area.19:04

18' Inaki Williams rientra sul sinistro e cerca il palo lungo spedendo però la palla fuori di alcuni metri.19:03

17' Nico Williams a terra in area, Paredes ha però colpito nettamente il pallone.19:03

17' Athletic Bilbao che fa girare palla con fluidità nel campo giallorosso, forte anche dell'uomo in più.19:02

15' Apertura no-look di Dybala sulla destra per Rensch che anticipa Nico Williams e viene steso dall'avversario. Punizione per la Roma che respira per qualche secondo nella bolgia del San Mamés.19:00

14' Cross dalla destra di Inaki Williams, facile preda di Svilar in area piccola.18:59

14' Ranieri sceglie la difesa a quattro abbassando Rensch e Angelino sulla linea di Mancini e Ndicka.18:59

13' Il VAR conferma la decisione presa da Turpin e la Roma si ritrova in dieci uomini.18:58

12' Ammonito Svilar per proteste.18:57

11' ROSSO! Hummels perde malamente palla a centrocampo, poi ferma fallosamente Sannadi che si stava involando verso Svilar. Per Turpin è rosso diretto.19:01

10' Unai Gomez viene imbeccato da Nico Williams in area, arriva però la chiusura perfetta di Ndicka che fa carambolare la palla addosso all'avversario e guadagna una rimessa dal fondo.18:55

8' Torna ad attaccare l'Athletic che sta cercando di sfondare soprattutto sulla destra con le sfuriate di Inaki Williams.18:54

7' Cristante gira di testa sul secondo palo il calcio di punizione di Angelino, la palla si stampa sulla base del montante alla sinistra di Agirrezabala ma Turpin ferma tutto per fuorigioco del centrocampista giallorosso.18:55

6' Roma che spezza per qualche istante l'assedio dei padroni di casa con Baldanzi che conquista un calcio di punizione sulla trequarti offensiva.18:51

5' Continua a premere l'Athletic senza però finora alcuna conclusione verso la porta giallorossa.18:50

4' Cross teso di Inaki Williams dalla destra, Sannadi ci prova in tuffo ma non arriva sul pallone grazie anche al disturbo di Mancini.18:49

3' Nulla di fatto sul primo tiro dalla bandierina del match, Dybala rischia di perdere palla nei pressi della propria area ma l'ultimo tocco è di Jaureguizar e Svilar può rimettere la palla in gioco dal fondo.18:48

2' Spagnoli subito all'attacco con una lunga manovra avvolgente che termina col calcio d'angolo guadagnato da Inaki Williams.18:47

Si comincia!18:46

Squadre in campo, manca pochissimo al fischio iniziale di Turpin!18:43

Ranieri deve fare a meno di Celik, infortunato, e sceglie Hummels al centro della difesa con Mancini che agirà da braccetto destro. A sinistra è confermato Ndicka. Sugli esterni c'è la conferma per Rensch e Angelino, così come per Cristante che sarà però affiancato da Paredes, al rientro dopo la squalifica. Tutto uguale all'andata davanti con Dybala e Baldanzi a supporto di Dovbyk, inizia dunque dalla panchina il match-winner di una settimana fa Shomurodov, così come Saelemaekers, Pellegrini, Koné e Soulé.18:34

Valverde deve rinunciare alla coppia centrale schierata all'andata: Yeray Alvarez è squalificato e Vivian infortunato. Al loro posto ci sono Nunez e Paredes davanti a Agirrezabala. Sulle fasce ci sono sempre capitan De Marcos e Berchiche. La cerniera di centrocampo è ancora quella formata da Ruiz De Galarreta e Jaureguizar. Sulla trequarti largo ai fratelli Williams con Gomez dietro l'unica punta Sannadi.18:31

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: giallorossi col 3-4-2-1. Svilar - Mancini, Hummels, Ndicka - Rensch, Cristante, Paredes, Angelino - Dybala, Baldanzi - Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Koné, Soulé, Nelsson, Saelemaekers, Pisilli, Sangare, El Shaarawy.18:27

FORMAZIONE UFFICIALE ATHLETIC: 4-2-3-1 per gli uomini di Valverde. Agirrezabala - De Marcos, Nunez, Paredes, Berchiche - Ruiz De Galarreta, Jaureguizar - Inaki Williams, Gomez, Nico Williams - Sannadi. A disposizione: Unai Simon, Gorosabel, Vesga, Berenguer, Alvaro Djalò, Guruzeta, Lekue, Prados, Canales, Dunabeitia, Boiro, Olabarrieta.18:25

Dirige il match il francese Turpin, coadiuvato dai connazionali Danos e Pages, nonché dal quarto ufficiale Vernice. Il sala VAR c'è un altro francese, Brisard, con lo svizzero San.16:09

Una rete di vantaggio da difendere, dopo il 2-1 dell'andata, in uno degli stadi più caldi d'Europa: è questa la missione della Roma di Claudio Ranieri che va a caccia della quarto approdo consecutivo ai quarti di finale di una competizione europea. I giallorossi, che in questa edizione non hanno mai vinto lontano dall'Olimpico, possono usufruire di due risultati su tre per passare il turno. Il compito non sarà per nulla facile dato che i baschi al San Mamés in questa edizione di Europa League hanno ottenuto solo vittorie e subito una sola rete in quattro incontri totali. Fischio d'inizio alle ore 18.45.16:25

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Athletic Bilbao-Roma, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.15:56

